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Xiaomi Poco F1 представили официально: характеристики и цена

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Xiaomi Poco F1: характеристики и цена
Xiaomi Poco F1: характеристики и цена / Фото из открытых источников

22 августа компания Xiaomi официально представила новый флагманский смартфон, который вышел под новым брендом Poco F1. Этот смартфон называют самым дешевым флагманским устройством на рынке.

Характеристики Poco F1

Pocophone F1 получил 6,18-дюймовый дисплей с разрешением 2246х1080 точек. Устройство работает на топовом процессоре Snapdragon 845 с частотой 2,8 ГГц, дополненного жидкостной системой охлаждения LiquidCool. Базовая модель получила 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти.

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Смартфон получил сдвоенную камеру с сенсорами с разрешением 12 и 5 Мп. А селфи можно сделать с помощью 20-мегапиксельной камеры. Кроме того, новинка получила мощный стереозвук.

Xiaomi Pocophone F1
Pocophone F1 получил хороший стереозвук

Батарея новинки имеет емкость 4000 мач с поддержкой быстрой зарядки Quick Charge 3.0. Также он оснащен модулями Wi-Fi и Bluetooth 5.0, проводными интерфейсами USB-C и 3,5-миллиметровым миниджеком.

Устройство представлено в трех вариантах цветов: черном, насыщенном синем и красном.

Xiaomi Pocophone F1
Смартфон доступен в 3 цветах

Цена Poco F1

Базовая версия смартфона Poco F1 с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти оценена в 20 тысяч рупий (это 300 долларов или 8 100 гривен), а более продвинутая версия с модификацией 6/128 ГБ стоит 23 тысячи рупий (330 долларов или 9 100 гривен). При этом за топовую версию с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной флэш-памяти надо заплатить 28 тысяч рупий ( 400 долларов или 11 100 гривен).

Poco F1: видео презентации

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Теги: Техно Смартфоны Xiaomi Обзоры
Источник: 24 Канал
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