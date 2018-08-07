Xiaomi представила новый фитнес-браслет Black Plus NFC: чем он лучше Mi Band 3

Смарт-браслет Xiaomi Mi Band 3 стал хитом продаж сразу после появления на рынке. Однако, несмотря на все преимущества новинки, многим пользователям не хватило NFC-чипа в корпусе устройства. Поэтому китайский производитель решил выпустить новинку под названием Black Plus NFC, которая может потеснить Mi Band 3.

Об этом сообщает Gizchina.

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Сегодня, 7 августа, компания Xiaomi анонсировала новый гаджет под названием Black Plus NFC. Кроме востребованной функции NFC, фитнес-трекер может похвастаться внушительными характеристиками экрана.

Основные характеристики

AMOLED-дисплей гаджета диагональю 0,95-дюймов с разрешением 240 x 120 точек отображает 24-битный цвет с охватом RGB-диапазона до 100%.

Емкость встроенного аккумулятора – 120 миллиампер часов, но эта цифра компенсируется оптимизацией энергосбережения и низким рабочим током. Производитель обещает до 18 дней автономной работы "умного" браслета на одной зарядке.

Xiaomi Black Plus NFC станет улучшенной версией Xiaomi Mi Band 3

Устройство поддерживает вывод сообщений, а благодаря NFC-чипу браслет можно использовать как в качестве платежного средства, так и ключа карты для умных дверей и замков. На данный момент расширенные функции действуют только на территории Китая, но не исключено, что с выходом на глобальный рынок обновление прошивки принесет дополнительные функции и в другие страны.

Xiaomi Black Plus NFC будет выводить сообщения на дисплее

Основные функции Black Plus NFC включают в себя датчик частоты сердечных сокращений с высокоточным методом фильтрации помех от движения. Благодаря защите от воды с возможностью погружения на глубину до 50 метров, его можно использовать в бассейне или открытом водоеме.



Xiaomi Black Plus NFC получит цветной дисплей

Дата релиза и цена

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В отличие от серии Mi Band, браслет будет выпускаться компанией Shenzhen Ruyi Discovery Technology по схеме краудфандинга, вероятно, этим и объясняется новое название линейки. Стоимость устройства по предварительному заказу – 34 доллара (около 900 гривен), а начало поставок на китайский рынок запланировано на 20 сентября этого года.



Цена Xiaomi Black Plus NFC

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