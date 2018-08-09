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Xiaomi представила обновленную Bluetooth-гарнитуру Mi Sport: цена приятно удивляет

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Xiaomi представила обновленную Bluetooth-гарнитуру
Xiaomi представила обновленную Bluetooth-гарнитуру / Фото из свободных источников

Около двух лет назад компания Xiaomi выпустила свою первую Bluetooth-гарнитуру Mi Sport Bluetooth Headset, которую тогда можно было получить за 22 доллара. Вчера, 8 августа, китайский производитель представил обновленную версию устройства под названием Xiaomi Mi Sport Bluetooth Headset Youth Edition по еще более низкой цене.

Об этом сообщает Gizchina.

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Дизайн "молодежной" стереогарнитуры повторяет предыдущую модель: новинка оснащена регулируемым заушным креплением и весит меньше своего предшественника – всего 13,6 грамма. Корпус наушников выполнен из износостойкого материала, а угол регулировки крепления в 58 градусов обеспечивает надежную фиксацию, предотвращая возможное падение во время занятий спортом.

Xiaomi Mi Sport Bluetooth Headset Youth Edition
Xiaomi Mi Sport Bluetooth Headset Youth Edition будет продаваться в двух цветах

Новинка получила класс защиты от влаги IPX4 – этого достаточно, чтобы предохранить устройство от пота и других факторов повышенной влажности. Полностью заряженный аккумулятор способен обеспечить до 11 часов непрерывного воспроизведения, и до 6 часов при прослушивании музыки на максимальной громкости.

Xiaomi Mi Sport Bluetooth Headset Youth Edition
Xiaomi Mi Sport Bluetooth Headset Youth Edition имеет защиту от влаги

Встроенные динамики диаметром 10 миллиметров отличаются хорошей четкостью при воспроизведении средних и низких частот. Сменные насадки выполняют функцию шумоизолятора, отсекая посторонние звуки.

На проводе гарнитуры расположен пульт управления воспроизведением. Двойное нажатие на функциональную кнопку вызывает голосового помощника.

Xiaomi Mi Sport Bluetooth Headset Youth Edition
Xiaomi Mi Sport Bluetooth Headset Youth Edition имеет регулятор звука

Стоит отметить, что стереогарнитура уже доступна на китайском рынке, стоимость новинки составляет 15 долларов (около 400 гривен).

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Теги: Техно Гаджеты Китай Xiaomi Цены
Источник: 24 Канал
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