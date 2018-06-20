Xiaomi представила "умный" велосипед Himo Electric Bicycle: чем интересна новинка

Ассортимент продукции компании Xiaomi пополнился новым средством передвижения по городу – велосипедом Himo Electric Bicycle. Новинка оборудована двигателем и способна ехать без физической помощи пользователя. Кроме того велосипед будет поддерживать различные смарт-функции.

Об этом сообщает Gizchina.

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Xiaomi Himo Electric Bicycle – складной электрический велосипед с корпусом из алюминиевого сплава и весом 16,7 килограмма. В нем используются двигатель постоянного тока мощностью 250 Вт и износостойкие амортизирующие шины для большего комфорта. На полную зарядку требуется около 6,5 часа, а запас хода составляет 50 километров.



Xiaomi Himo Electric Bicycle имеет встроенный двигатель постоянного тока

На руле находятся кнопки включения, выбора передачи и переключения между ручным и электрическим режимами езды. На небольшом экране отображается скорость, преодоленное расстояние и заряд аккумулятора. Ночью у велосипеда активируются передняя и задняя фары.



Xiaomi Himo Electric Bicycle имеет экран, на котором отображается информация об устройстве

В Китае Himo Electric Bicycle можно заказать по цене 264 доллара (около 6 947 гривен). Стоит отметить, что поставки новинки начнутся уже 30 июля.

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