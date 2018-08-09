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Xiaomi Redmi 6 поступил в продажу в Украине: объявлена стоимость бюджетного смартфона

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Xiaomi Redmi 6: цена в Украине
Xiaomi Redmi 6: цена в Украине / maiscelular.com.br

Бюджетные смартфоны Xiaomi Redmi 6 и Redmi 6A презентовали еще в начале июня. Наконец устройства доступны для покупки в Украине.

Так, на официальном сайте ритейлера "Алло" уже обнародовали цены новинок в Украине. Xiaomi Redmi 6 будет доступен в двух цветах: черном и золотистом. Последняя модель уже доступна для покупки в конфигурации 3/32 ГБ памяти – ее стоимость составляет 4299 гривен.

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Xiaomi Redmi 6А на украинском рынке будет представлен в двух модификациях: 2/16 и 2/32 ГБ памяти. Они стоят 3099 и 3499 гривен соответственно. Эта модель будет доступна для украинцев в ​​голубом и золотом корпусах. С 10 августа также в продажу поступит черный вариант.

Xiaomi Redmi 6: ціна в Україні

Xiaomi Redmi 6: цена в Украине

Как известно, Xiaomi Redmi 6 получил 5,45-дюймовый экран с соотношением сторон 18:9 и разрешением 1440х720 пикселей (HD+). Redmi 6 работает на 8-ядерном процессоре MediaTek Helio P22. Он оснащен двойной камерой с 12 Мп и 5 Мп (как в Redmi S2) с горизонтально ориентированными модулями и светодиодной вспышкой. На задней панели расположен сканер отпечатков пальцев. Селфи-камера имеет 5 Мп.

Xiaomi Redmi 6А : ціна в Україні

Xiaomi Redmi 6А: цена в Украине

Младшая версия Xiaomi Redmi 6А во многом дублирует характеристики Redmi 6, хотя есть и отличия. Так, модель работает на другом процессоре, чем Helio P22. При этом в компании обещают на 37% выше производительность, как в Snapdragon 425. Он имеет 2ГБ внутренней и 16 ГБ встроенной памяти. Сканера отпечатка нет.

Xiaomi Redmi 6 и Redmi 6A: обзор

 

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Теги: Смартфоны Xiaomi Техно
Источник: 24 Канал
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