Xiaomi официально представила бюджетник Redmi S2 с искусственным интеллектом

Китайская компания Xiaomi официально представила новый смартфон Redmi S2. Как пояснили в компании, буква "S" в названии телефона означает Selfie Series, то есть акцент разработчики поставили на фронтальную камеру.

Об этом пишет Gizmochina.

Характеристики Xiaomi Redmi S2

Смартфон имеет 5,99-дюймовый экран с соотношением 18:9. Работает Redmi S2 на Android 8.1 Oreo с фирменной оболочкой MIUI 9.5.

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Новинку от Xiaomi оснастили процессором Snapdragon 625. Есть два варианта памяти – 3 ГБ внутренней и 32 ГБ дополнительной, или 4 ГБ внутренней + 64 ГБ.

Камера Xiaomi Redmi S2

Задняя камера имеет 12 + 5 Мп (такая же, как у Xiaomi Mi 6). Объектив f/2.2, PDAF. Также камера поддерживает функцию распознавания лиц, портретный режим AI и HDR.

Фронтальная камера в Redmi S2 имеет 16-мегапикселей, а также вспышку, которая имитирует естественный свет. Кроме того, Redmi S2 оснащен поддержкой искусственного интеллекта для улучшения качества изображения. Есть два основных режима II: портрет AI и режим красоты (макияж) AI.

Xiaomi Redmi S2 поддерживает искусственный интеллект

Redmi S2 имеет батарею 5В, 2A, 3080 мАч, задний датчик отпечатков пальцев, Face Unlock, Bluetooth 4.2, инфракрасный порт и Wi-Fi n.

Цена Xiaomi Redmi S2

Смартфон Xiaomi Redmi S2 можно будет приобрести за 999 юаней (4100 гривен) – версия с 3 ГБ памяти, и 1 299 юаней (5350 гривен) за 4 ГБ.

Redmi S2 стоит около 5 тысяч гривен