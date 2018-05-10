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Xiaomi официально представила бюджетник Redmi S2 с искусственным интеллектом

646 Читати новину українською
Xiaomi Redmi S2
Xiaomi Redmi S2 / gizmochina.com

Китайская компания Xiaomi официально представила новый смартфон Redmi S2. Как пояснили в компании, буква "S" в названии телефона означает Selfie Series, то есть акцент разработчики поставили на фронтальную камеру.

Об этом пишет Gizmochina.

Характеристики Xiaomi Redmi S2

Смартфон имеет 5,99-дюймовый экран с соотношением 18:9. Работает Redmi S2 на Android 8.1 Oreo с фирменной оболочкой MIUI 9.5.

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Новинку от Xiaomi оснастили процессором Snapdragon 625. Есть два варианта памяти – 3 ГБ внутренней и 32 ГБ дополнительной, или 4 ГБ внутренней + 64 ГБ.

Камера Xiaomi Redmi S2

Задняя камера имеет 12 + 5 Мп (такая же, как у Xiaomi Mi 6). Объектив f/2.2, PDAF. Также камера поддерживает функцию распознавания лиц, портретный режим AI и HDR.

Фронтальная камера в Redmi S2 имеет 16-мегапикселей, а также вспышку, которая имитирует естественный свет. Кроме того, Redmi S2 оснащен поддержкой искусственного интеллекта для улучшения качества изображения. Есть два основных режима II: портрет AI и режим красоты (макияж) AI.

Xiaomi Redmi S2

Xiaomi Redmi S2 поддерживает искусственный интеллект

Redmi S2 имеет батарею 5В, 2A, 3080 мАч, задний датчик отпечатков пальцев, Face Unlock, Bluetooth 4.2, инфракрасный порт и Wi-Fi n.

Цена Xiaomi Redmi S2

Смартфон Xiaomi Redmi S2 можно будет приобрести за 999 юаней (4100 гривен) – версия с 3 ГБ памяти, и 1 299 юаней (5350 гривен) за 4 ГБ.

Redmi S2

Redmi S2 стоит около 5 тысяч гривен

Теги: Техно Xiaomi Смартфоны
Источник: 24 Канал
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