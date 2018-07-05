Xiaomi выпустила очень бюджетную мышку для игр

Китайская компания Xiaomi выпустила игровую мышь Blasoul Y720 Lite. Эта мышка оказалась значительно дешевле чем Blasoul Y720, которую компания запустила в продажу в декабре.

Об этом пишет tehnot.com.

Так, новая мышка от Xiaomi стоит 359 юаней (1370 гривен). В то же время за Blasoul Y720 надо было заплатить 499 юаней (1960 гривен).

Читайте также: ТОП-5 самых мощных смартфонов для игр



Blasoul Y720 Lite стоит 1370 гривен

Новая мышь получила более округлую и эргономичную форму. Она имеет 7 кнопок и боковые резиновые накладки, которые будут препятствовать скольжению.

Blasoul Y720 Lite имеет также светодиодную полоску, которая динамически меняет цвета.



Blasoul Y720 Lite может менять цвета

Больше публикаций, касающихся новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно