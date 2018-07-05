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00:31, 4 июля
Телеканал новостей 24 Новости Гаджеты

Xiaomi выпустила очень бюджетную мышку для игр

43 Читати новину українською
Мышка Blasoul Y720 Lite
Мышка Blasoul Y720 Lite / tehnot.com

Китайская компания Xiaomi выпустила игровую мышь Blasoul Y720 Lite. Эта мышка оказалась значительно дешевле чем Blasoul Y720, которую компания запустила в продажу в декабре.

Об этом пишет tehnot.com.

Так, новая мышка от Xiaomi стоит 359 юаней (1370 гривен). В то же время за Blasoul Y720 надо было заплатить 499 юаней (1960 гривен).

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Blasoul Y720 Lite
Blasoul Y720 Lite стоит 1370 гривен

Новая мышь получила более округлую и эргономичную форму. Она имеет 7 кнопок и боковые резиновые накладки, которые будут препятствовать скольжению.

Blasoul Y720 Lite имеет также светодиодную полоску, которая динамически меняет цвета.

Blasoul Y720 Lite
Blasoul Y720 Lite может менять цвета

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Теги: Техно Игры Xiaomi Гаджеты
Источник: 24 Канал
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