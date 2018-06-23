"Я никуда отсюда не уеду": почему Луганск не хотят покидать

"Я отсюда никуда не поеду. Хоть стреляйте, хоть делайте, что хотите", – повторяет раз за разом моя знакомая из Луганска, как будто сдает экзамен.

И для убедительности поясняет: "У меня здесь квартира, квартира у детей, у всех здесь работа, куда я поеду? Снимать чужие квартиры на старости лет я не готова, мыть полы и искать работу – тоже. Унижаться я не буду. Я не в том возрасте, чтобы проходить через съемные квартиры, и меня нигде не ждут".

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Звучит, в общем-то, понятно и логично. Многие, если не все, соглашаются с ней, потому что прошли за то лето через чужие квартиры, поиски работы, свою порцию унижений и, самое главное, осознание того, что ты никому нигде не нужен. Ты один на один со своей жизнью и своими проблемами. Но кто-то понял это, набив с десяток шишек, а кто-то знал это заранее и не стремился ставить эксперименты со своей жизнью. Вот моя знакомая из вторых, кто слишком ценит то, что имеет, чтобы разменивать его на призрачную лучшую жизнь.

Если вы понимаете значение слово "статус", то это о ней. И нет, она не начальник, большой чиновник или редкий специалист. С ее должностью здесь она могла бы работать где угодно, просто где угодно. Но здесь у нее уже имя на ее нехитрой должности, связи на все времена, прикормленные люди, налаженные контакты. И еще, будьте уверены, так будет при любой власти. Моя знакомая не стремится занять высшую из должностей и подняться по карьерной лестнице. Она хорошо понимает издержки и короткую жизнь в верхах сейчас. Поэтому она заняла самый прочный из стульев, самую надежную из должностей – роль серого кардинала, без которого нигде и никак. Рядом были многие, кто хотел забежать быстрее вверх, минуя ступени, и так же стремительно скатывался вниз, не нужный никому. На скоростном лифте наверх и считая все ступеньки вниз уже своим ходом на глазах у всех. Это урок всем сейчас – хочешь славы? Будь готов к такому фиаско. Поэтому моя знакомая привычно комментирует:

Я никуда отсюда не уеду, делайте хоть что хотите. Да, детей отправлю, если понадобится, если будет опасно, как тем летом, но здесь мой дом, и я никуда не уеду.

И для нее дом понятие не географическое или из области любви к Родине, а исключительно место обозначения своего дивана, своего плазменного телевизора на стене и коричневой прозрачной посуды, которую она собирала несколько лет, чтобы широко принимать гостей вблизи дивана и под сенью большого экрана плазменного телевизора. Поэтому расставаться со всем этим, нажитым непосильным трудом, она не готова ни за какие призрачные обещания хоть какой власти.

И, будьте уверены, она будет жить и работать при совершенно любой власти здесь, потому что такие как она нужны. Не им нужна власть, а они ей. А Россия, Украина… Да хоть Китай – ей это роли не сыграет никакой, лишь бы платили пенсии и зарплату. Если здесь будут люди, она будет здесь первой, и свой дом она не бросит никогда. И для кого вся эта война, если моей знакомой все равно ровным счетом, кто здесь будет, только бы ей ежемесячно платили зарплату, отцу – пенсию, и торговали продуктами?

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