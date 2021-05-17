За харьковскими депутатами будут следить: слишком часто говорили по-русски во время сессий
Языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь сообщил, что будет следить за депутатами Харьковского горсовета. Это необходимо, так как на них было много жалоб касательно использования государственного языка.
Источник:организация "Мова. Харків"
Вероятно, говорится о русском, на котором часто общаются на сессиях горсовета. Об этом Тарас Креминь написал в своем официальном ответе на заявление жителя Харькова.
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Подробнее о словах омбудсмена
Уполномоченный по защите государственного языка написал, что ему поступило уже значительное количество жалоб на нарушение закона Украины в горсовете Харькова. В частности, несколько граждан писали, что там не соблюдается статья "О функционировании украинского языка как государственного" на сессиях.
Поэтому Тарас Креминь начал мероприятия государственного контроля за применением государственного языка депутатами и другими чиновниками учреждения. Как будет выглядеть этот контроль – пока неизвестно.
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