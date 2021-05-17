Языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь сообщил, что будет следить за депутатами Харьковского горсовета. Это необходимо, так как на них было много жалоб касательно использования государственного языка.

Вероятно, говорится о русском, на котором часто общаются на сессиях горсовета. Об этом Тарас Креминь написал в своем официальном ответе на заявление жителя Харькова.

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Уполномоченный по защите государственного языка написал, что ему поступило уже значительное количество жалоб на нарушение закона Украины в горсовете Харькова. В частности, несколько граждан писали, что там не соблюдается статья "О функционировании украинского языка как государственного" на сессиях.

Поэтому Тарас Креминь начал мероприятия государственного контроля за применением государственного языка депутатами и другими чиновниками учреждения. Как будет выглядеть этот контроль – пока неизвестно.

Обратите внимание! Языковой омбудсмен Тарас Кримень сказал, что новый гимн Одессы противоречит закону Украины. Мэр города Геннадий Труханов в ответ сказал, что это провокация. Также он обвинил омбудсмена в расшатывании общества.