За импортируемый уголь Украина заплатила 1,5 миллиарда долларов

По итогам первой половины 2018 года Украина импортировала 11,8 миллиона тонн угля и антрацита, что на 40,7 процента больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Об этом сообщило информационное агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Государственной фискальной службы Украины.

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Отмечается, что стоимость импортируемого угля составила 1,5 миллиарда долларов, что на 22 процента больше, чем за соответствующий период 2017 года. Тогда ресурс государству обошелся в 1,2 миллиарда долларов.

Наибольшее количество угля Украина закупила у Российской Федерации – на сумму 962,7 миллиона долларов, что составляет 62,9 процента из всего количества импортируемого угля. В Соединенных Штатов Америки Украина купила уголь на 483,9 миллиона долларов, что составляет 31,6 процента доли импорта. Канада поставила уголь на сумму 48,4 миллиона долларов, а это 3,2 процента соответственно. В других стран был закуплен уголь на 36 миллионов долларов, что составляет 2,4 процента.

Сообщается, что кроме этого Украина экспортировала за первую половину 2018 года каменный уголь и антрацит в количестве 48,9 тысяч тонн на сумму 7,991 миллиона долларов.

Также отмечается, что в 2018 году Украина планирует увеличить импорт угля энергетических марок на 11,3 процента (573,9 тысяч тонн) по сравнению с 2017 годом – до 5 миллионов 668,5 тысяч тонн.