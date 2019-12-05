Заберем Одессу: российская группа "Воровайки" собралась на гастроли в Украину

Ряд концертов российской шансон-группы "Воровайки" запланирован на февраль 2020 года в Киеве, Одессе, Харькове и Николаеве. Заметим, что в репертуаре группы есть украинофобские песни.

О запланированных выступлениях "Воровайок", в частности в Одесской филармонии, свидетельствуют соответствующие афиши.

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Афиша одесского концерта "Воровайок" в инстаграме группы

Вот, кстати, отрывок из песни группы "Воровайки" под названием "Хохлы":

Севастополь славный, колыбель для флота.

Защищали город воины и босота.

Смелости нам хватит, хватит интересу,

Если будет надо, заберем Одессу.

А у них в почете денежки да сало.

Как же жить чубатым – стало денег мало.

Слушайте песню группы "Воровайки" – "Хохлы":

Один из концертов отменен

Заметим, что в связи с запланированным в Киеве концертом украинофобской группы, в адрес Октябрьского Дворца столицы прислали письмо о проведении этого события. Но Октябрьский Дворец не подписал договор, то есть концерта в Киеве не будет.

Об этом свидетельствует и информация на сайте продажи билетов kontrmarka.



Пользователи Фейсбук заметили, что продажа билетов на концерт "Воровайок" в Киеве остановлена