Заберем Одессу: российская группа "Воровайки" собралась на гастроли в Украину
Ряд концертов российской шансон-группы "Воровайки" запланирован на февраль 2020 года в Киеве, Одессе, Харькове и Николаеве. Заметим, что в репертуаре группы есть украинофобские песни.
О запланированных выступлениях "Воровайок", в частности в Одесской филармонии, свидетельствуют соответствующие афиши.
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Афиша одесского концерта "Воровайок" в инстаграме группы
Вот, кстати, отрывок из песни группы "Воровайки" под названием "Хохлы":
Севастополь славный, колыбель для флота.
Защищали город воины и босота.
Смелости нам хватит, хватит интересу,
Если будет надо, заберем Одессу.
А у них в почете денежки да сало.
Как же жить чубатым – стало денег мало.
Слушайте песню группы "Воровайки" – "Хохлы":
Один из концертов отменен
Заметим, что в связи с запланированным в Киеве концертом украинофобской группы, в адрес Октябрьского Дворца столицы прислали письмо о проведении этого события. Но Октябрьский Дворец не подписал договор, то есть концерта в Киеве не будет.
Об этом свидетельствует и информация на сайте продажи билетов kontrmarka.
Пользователи Фейсбук заметили, что продажа билетов на концерт "Воровайок" в Киеве остановлена