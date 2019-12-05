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      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ПОЖАР В КОЛЛЕДЖЕ В ОДЕССЕ СНЕГ В УКРАИНЕ

      Заберем Одессу: российская группа "Воровайки" собралась на гастроли в Украину

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      "Воровайки" запланировали гастроли Украине / tunnel.ru

      Ряд концертов российской шансон-группы "Воровайки" запланирован на февраль 2020 года в Киеве, Одессе, Харькове и Николаеве. Заметим, что в репертуаре группы есть украинофобские песни.

      О запланированных выступлениях "Воровайок", в частности в Одесской филармонии, свидетельствуют соответствующие афиши.

      К теме: В Украину не пустили российского актера Николая Иванова

      Воровайки концерт Україна афіша
      Афиша одесского концерта "Воровайок" в инстаграме группы

      Вот, кстати, отрывок из песни группы "Воровайки" под названием "Хохлы":

      Севастополь славный, колыбель для флота.

      Защищали город воины и босота.
      Смелости нам хватит, хватит интересу,
      Если будет надо, заберем Одессу.

      А у них в почете денежки да сало.
      Как же жить чубатым – стало денег мало.

      Слушайте песню группы "Воровайки" – "Хохлы":

      Один из концертов отменен

      Заметим, что в связи с запланированным в Киеве концертом украинофобской группы, в адрес Октябрьского Дворца столицы прислали письмо о проведении этого события. Но Октябрьский Дворец не подписал договор, то есть концерта в Киеве не будет.

      Об этом свидетельствует и информация на сайте продажи билетов kontrmarka.

      концерти Воровайки Україна квитки афіша
      Пользователи Фейсбук заметили, что продажа билетов на концерт "Воровайок" в Киеве остановлена

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости России Скандал Новости Киева Новости Одессы Концерты Новости Николаева Новости Харькова Музыка
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