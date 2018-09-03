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"Забить "Quest Pistols": продюсер группы "Агонь" рассказал, чем осенью будут удивлять фанатов

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"Забить "Quest Pistols": продюсер группы "Агонь" рассказал, чем осенью будут удивлять фанатов
/ Фото из свободных источников

Украинский музыкальный бэнд "Агонь" в 2016-м создали бывшие участники группы "Quest Pistols". Их продюсер Саша Чемеров рассказал 24 каналу, чем будут удивлять фанатов "Агонь" уже этой осенью.

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С "Агнем" – делаем новый материал – очень саркастический и интересный по стилям. Это будет бомба! Мы ищем с "Агнем", как забыть "Quest Pistols", забить его и действительно стать огнем. Сейчас мы близки к этому,
– сказал продюсер.

Чемеров пообещал, что осенью группа выпустит новый ЕР, а, может, и полноформатный альбом. Ведь музыканты продолжают записывать новые композиции.

Продюсер отечественных групп Саша Чемеров

Продюсер также добавил, что таким образом пытается расширять украинский радиоформат.

"Радиоформаты позволяют определенный размер нового, а все остальное должно быть форматом, который никого не будет удивлять и не будет напрягать. То есть, ничего нового, ничего модного. А я стараюсь вкладывать в попсовые песни новые популярные стили – актуальную новую музыку "вставлять" в попсовую, расширяя формат радио", – прокомментировал Чемеров.

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Теги: Новости Украины Музыка LifeStyle
Источник: 24 канал
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