При задержании у мужчины изъяли сверток с марихуаной. Правоохранители не только нашли вещественные доказательства, но и даже узнали, какие были расценки у "предпринимателя".

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Наркотики, которые изъяли правоохранители / Фото Нацполиции

Выращивал на приусадебном участке

Задержание 47-летнего мужчины проводили работники Департамента внутренней безопасности. Следователи установили, что злоумышленник выращивал коноплю на своем приусадебном участке. Когда растение созревало, продавал его наркозависимым.

За 30 граммов высушенного растения он брал тысячу гривен. На фото изъятых наркотиков заметно, что вещество была мелено.

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Похожее задержание недавно

7 октября на Волыни задержали полицейского, который предположительно продавал и употреблял наркотики. Запрещенные вещества обнаружили даже в его рабочем кабинете.

По данным правоохранителей, их коллега продавал марихуану и амфетамин. К преступной деятельности мужчина также привлек 2 жителей Луцка, которых впоследствии тоже поймали.