Задержки пенсий: Гройсман прокомментировал ситуацию и инициировал расследование

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил провести служебное расследование в Пенсионном фонде Украины за задержки выплаты пенсий в июле.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета Министров.

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"Назначаю служебное расследование – и в отношении действий руководителя ПФУ и относительно руководителей в регионах. Будут еще хоть раз задержки – не прощу", – подчеркнул премьер во время правительственного совещания с руководством ПФ.

Он также поручил фонду урегулировать ситуацию до конца недели, потому что государство со своей стороны своевременно перечисляет все бюджетные трансферты.

Центральный бюджет задолженности перед ПФУ не имеет. Мы полностью финансируем. Примите все меры, чтобы ситуация больше не повторилась,

– подчеркнул председатель правительства.

Напомним, в Пенсионном фонде заявили, что смещение графика финансирования выплат обусловлено кассовыми разрывами поступления единого социального взноса.