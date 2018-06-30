Загадочное послание на русском языке: как девушка Илона Маска поздравила его с днем рождения

В четверг, 28 июня, выдающийся инженер, изобретатель и предприниматель, соучредитель компании PayPal, основатель компаний SpaceX, Tesla, SolarCity и The Boring Company Илон Маск отпраздновал свой 47-й день рождения.

Илон Маск опубликовал на своей странице в Instagram фотографию торта с надписью "Наслаждайся своим 48 годом в симуляции".

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Отметим, что Илон Маск считает, что наша реальность вполне может оказаться разновидностью компьютерной симуляции. А значит, пожелание на десерте он, вероятно, оценил.

Интересно, что девушка Илона Маска, певица Grimes (настоящее имя – Клэр Буше) также прокомментировала снимок.

"Мой демон, с днем ​​рождения", – написала Клэр на русском языке. В свой комментарий она добавила емоджы летающей тарелки и черного сердца.