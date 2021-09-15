Об этом возгорании сообщили пожарным в 3:28. Это произошло на проспекте Гагарина, 170.

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Тушили около часа

Когда спасатели прибыли, огонь уже перекинулся на 5 автомобилей, которые стояли рядом. У них были разные уровни повреждения.

Какие автомобили также горели:

Другой Toyota Rav 4.

Toyota Camry.

Toyota Rav 4.

Daewoo Lanos.

Hyundai IX.

Горящие машины сразу покрыли слоем пены. Это помогло локализовать, а затем и потушить пожар. В целом это длилось около часа. Какова причина возгорания – пока неизвестно.

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Авто, вероятно, принадлежит правоохранителю

В телеграмме ХС написали, что владельцем автомобиля Toyota Rav4 является начальник отделения полиции. Пользователи сети предполагают, что пожар мог быть связан с его профессиональной деятельностью.

Журналисты 24 канала пытались получить подтверждение или опровержение этой информации в полиции Харьковщины. Однако там пока не комментируют этот инцидент.

Пожар на парковке в Харькове / Фото ГСЧС и телеграма ХС