Служба безопасности Украины усиливает меры безопасности в столице, после захвата автобуса с заложниками в Луцке. В ведомстве вводят усиленный график дежурств и более придирчивый контроль в местах массового скопления людей.

Как сообщают в пресс-службе СБУ, ведомство постоянно координирует свои действия с полицией и местными властями.

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Именно в Киеве расположено много стратегических объектов. Поэтому усиленный контроль над безопасной ситуацией в столице – привычное явление для силовых органов. Происходит конструктивное сотрудничество,

– отметил начальник киевского городского и областного управления СБУ Олег Головаш.

После событий в Луцке Координационная группа Антитеррористического центра при Главном управлении СБУ в Киеве и области рекомендовала руководству АТЦ установить повышенный "желтый" уровень террористических угроз в регионе.

Кроме того, СБУ решила ввести усиленный график дежурств личного состава правоохранительных органов столичного региона.

Основные усилия сосредоточены на предотвращении террористической деятельности в местах массового пребывания людей, а также на усилении безопасности объектов возможных террористических посягательств.

Напомним, что ранее полиция усилила меры безопасности в 9 регионах, и в частности в Киеве, в рамках своих полномочий. Меры предприняли для того, чтобы отработать контакты луцкого террориста, который 21 июля захватил автобус с 13 людьми.

В каких областях ранее усилили меры безопасности

Винницкая область,

Житомирская,

Закарпатская,

Ивано-Франковская,

Львовская,

Ровненская,

Тернопольская,

Хмельницкая,

Черновицкая.

В центральных частях городов патрулируют наряды полицейских и бойцов Национальной гвардии. На въезде и выезде из областных центров установили мобильные посты.

Силовики осуществляют превентивную проверку документов, проводят поверхностный осмотр, а также проверки с целью обнаружения взрывных устройств.