Захват заложников в Луцке: СБУ усилила меры безопасности в Киеве
Служба безопасности Украины усиливает меры безопасности в столице, после захвата автобуса с заложниками в Луцке. В ведомстве вводят усиленный график дежурств и более придирчивый контроль в местах массового скопления людей.
Как сообщают в пресс-службе СБУ, ведомство постоянно координирует свои действия с полицией и местными властями.
Ранее Суд избрал меру пресечения сообщнику луцкого террориста Максима Кривоша
Именно в Киеве расположено много стратегических объектов. Поэтому усиленный контроль над безопасной ситуацией в столице – привычное явление для силовых органов. Происходит конструктивное сотрудничество,
– отметил начальник киевского городского и областного управления СБУ Олег Головаш.
После событий в Луцке Координационная группа Антитеррористического центра при Главном управлении СБУ в Киеве и области рекомендовала руководству АТЦ установить повышенный "желтый" уровень террористических угроз в регионе.
Кроме того, СБУ решила ввести усиленный график дежурств личного состава правоохранительных органов столичного региона.
Основные усилия сосредоточены на предотвращении террористической деятельности в местах массового пребывания людей, а также на усилении безопасности объектов возможных террористических посягательств.
В каких областях ранее усилили меры безопасности
- Винницкая область,
- Житомирская,
- Закарпатская,
- Ивано-Франковская,
- Львовская,
- Ровненская,
- Тернопольская,
- Хмельницкая,
- Черновицкая.
В центральных частях городов патрулируют наряды полицейских и бойцов Национальной гвардии. На въезде и выезде из областных центров установили мобильные посты.
Силовики осуществляют превентивную проверку документов, проводят поверхностный осмотр, а также проверки с целью обнаружения взрывных устройств.