Закаляет психологически: в Киеве состоялся чемпионат Сухопутных войск по рукопашному бою

27 марта 2018 в Киеве состоялся чемпионат Сухопутных войск по рукопашному бою. Военнослужащие, что еще до армии занимались различными видами единоборств, продемонстрировали разные стили боя на татами.

Они ненадолго снимают форму и надевают кимоно и бойцовские перчатки. На татами соревнуются действующие военнослужащие ВСУ. Виталий единоборствами занимается более 10 лет. Двукратный чемпион сухопутных войск на войне с первых дней. Применять свои умения в бою, говорит, всегда готов.

"Сейчас более популярны такие виды оружия, как минометы и другое. Вот в аэропорту Донецка были случаи, что доходило до рукопашного боя, и с ножом дрались", – рассказал военный.

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Даже если в рукопашный бой не приходится вступать, такие навыки добавляют уверенности, заверил еще один участник соревнований – чемпион Вооруженных Сил 2016 и призер кубка Президента Украины.

Внимание уделяется рукопашному бою, чтобы военнослужащий, когда ему тяжело и нет сил, мог в бою преодолевать себя и выполнять задания. И рукопашная подготовка для этого является стимулом, когда тебе тяжело психологически,

– прокомментировал Виталий, военнослужащий ВСУ, Чемпион Вооруженных Сил 2016 и призер кубка Президента Украины.

Основам рукопашного боя в армии обучают всех. Однако чаще всего это пригождается спецназовцам и разведчикам, говорит начальник Киевского военного лицея имени Ивана Богуна Игорь Гордейчук.

"Они могут, и во многих случаях должны, применять эти приемы рукопашного боя. Когда неэффективно применять оружие, чтобы себя не выдать. Есть много случаев, когда, не нарушая минские договоренности, используя приемы рукопашного боя, подразделения достигали успеха", – подтвердил он.

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Военные отмечают – уровень рукопашки в ВСУ растет. Прежде всего, потому что в ряды Вооруженных Сил пришло много бойцов-профессионалов.

Довольно высокий уровень. Потому что здесь собирается много видов единоборств. Не только рукопашный бой, здесь есть мастера спорта по дзюдо, панкратиону, и многим другим единоборствам. Я считаю, что уровень очень высокий,

– добавил военнослужащий ВСУ Виталий.

Победители чемпионата Сухопутных Войск поедут на чемпионат Вооруженных Сил. Такие мероприятия проходят ежегодно, и каждый год участников становится больше.

Напомним, командир НАТО рассказал об уникальности украинской армии.