21:52
27 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
1°C
6°C -7°C
  • среда
    1°C -4°C
  • четверг
    0°C -7°C
  • пятница
    4°C -6°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Ярость высланных дипломатов. Опасная Красная Шапочка
Вєсті Кремля
21:40, сегодня
Вести.UA. Промежуточная должность Парасюка. Конкурс не для слабонервных
Вєсті.UA
20:35, сегодня
Как российские инвесторы воруют
ЦРУ
23:20, 22 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Всё. Каштаны и Берёзки: роскошь для избранных
Згадати все
20:05, 26 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта
ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR

Закаляет психологически: в Киеве состоялся чемпионат Сухопутных войск по рукопашному бою

77 Читати новину українською

27 марта 2018 в Киеве состоялся чемпионат Сухопутных войск по рукопашному бою. Военнослужащие, что еще до армии занимались различными видами единоборств, продемонстрировали разные стили боя на татами.

Они ненадолго снимают форму и надевают кимоно и бойцовские перчатки. На татами соревнуются действующие военнослужащие ВСУ. Виталий единоборствами занимается более 10 лет. Двукратный чемпион сухопутных войск на войне с первых дней. Применять свои умения в бою, говорит, всегда готов.

"Сейчас более популярны такие виды оружия, как минометы и другое. Вот в аэропорту Донецка были случаи, что доходило до рукопашного боя, и с ножом дрались", – рассказал военный.

Читайте также: Какое место заняли ВСУ в рейтинге армий мира: неожиданный результат

Даже если в рукопашный бой не приходится вступать, такие навыки добавляют уверенности, заверил еще один участник соревнований – чемпион Вооруженных Сил 2016 и призер кубка Президента Украины.

Внимание уделяется рукопашному бою, чтобы военнослужащий, когда ему тяжело и нет сил, мог в бою преодолевать себя и выполнять задания. И рукопашная подготовка для этого является стимулом, когда тебе тяжело психологически,
– прокомментировал Виталий, военнослужащий ВСУ, Чемпион Вооруженных Сил 2016 и призер кубка Президента Украины.

Основам рукопашного боя в армии обучают всех. Однако чаще всего это пригождается спецназовцам и разведчикам, говорит начальник Киевского военного лицея имени Ивана Богуна Игорь Гордейчук.

"Они могут, и во многих случаях должны, применять эти приемы рукопашного боя. Когда неэффективно применять оружие, чтобы себя не выдать. Есть много случаев, когда, не нарушая минские договоренности, используя приемы рукопашного боя, подразделения достигали успеха", – подтвердил он.

Читайте также: Мы готовы дать отпор боевым провокациям, – Турчинов об обострении на Донбассе

Военные отмечают – уровень рукопашки в ВСУ растет. Прежде всего, потому что в ряды Вооруженных Сил пришло много бойцов-профессионалов.

Довольно высокий уровень. Потому что здесь собирается много видов единоборств. Не только рукопашный бой, здесь есть мастера спорта по дзюдо, панкратиону, и многим другим единоборствам. Я считаю, что уровень очень высокий,
– добавил военнослужащий ВСУ Виталий.

Победители чемпионата Сухопутных Войск поедут на чемпионат Вооруженных Сил. Такие мероприятия проходят ежегодно, и каждый год участников становится больше.

Напомним, командир НАТО рассказал об уникальности украинской армии.

Автор: Алексей Годзенко
Теги: Новости Киева Новости спорта Вооруженные Силы Украины
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Семейные врачи, на старт: важные вопросы о подписании договора с врачом
сегодня, 21:01 Семейные врачи, на старт: важные вопросы о подписании договора с врачом
Яніна Ткачук 261
Школа, больница и даже кладбище остались в оккупации, – медсестра из Зайцева
сегодня, 20:02 Школа, больница и даже кладбище остались в оккупации, – медсестра из Зайцева
Катерина Петренко 231
Наличный курс валют 27 марта: евро лезет вверх
сегодня, 19:30 Наличный курс валют 27 марта: евро лезет вверх
136
Запад vs Россия: от дипломатического бойкота к холодной войне?
сегодня, 19:01 Запад vs Россия: от дипломатического бойкота к холодной войне?
Інна Жолобович 217
Кто выслал российских дипломатов из страны: полный перечень
сегодня, 17:40 Кто выслал российских дипломатов из страны: полный перечень
2724
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук