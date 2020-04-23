Закрытие рынков в Одессе: предприниматели протестуют и требуют возместить убытки

В Украине уже второй месяц из-за карантина закрыты магазины, все торговые точки и большинство рынков. Следовательно предприниматели потеряли свою работу. Поэтому в Запорожье, Мелитополе, Одессе устроили акции протеста. Участники заявляют, что нормы карантина несправедливы и они буквально убивают малый и средний бизнес.

Работников рынков возмущает, что им запретили торговать, тогда как крупные продуктовые магазины продолжают свою работу. Уверены: подхватить вирус в супермаркетах значительно проще, чем на рынках на открытом воздухе. Об этом рассказала адвокат Екатерина Швец в эфире 24 канала в "Утреннем шоу". Она представляет интересы бизнеса в условиях карантина.

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По ее словам, с утра 23 апреля все рынки Одессы прекратили работу. Мэр города накануне опубликовал протокол, в котором собственно остановил их работу. Адвокат отметила, что в целом Одесса – это город рынков, и сейчас предприниматели в растерянности – исчезло большое количество малого бизнеса. Екатерина Швец добавила, что в некоторых случаях даже подано в суд, просят обязать рынки все же позволить работать предпринимателям и возместить причиненные убытки.

Адвокат отметила, что хотя рынки закрыты, ряд налогов платить надо.

Закупленный товар пропал, деньги также потеряны. Для того, чтобы восстановить работу, нужно несколько месяцев. Тех мер, которые создает власть для поддержки бизнеса – недостаточно,

– сказала Швец.

По ее словам, многие рынки в Одессе очень современные, и все санитарные правила были в норме: и маски, и дезинфекторы, перчатки. На многих рынках были охрана и контроллеры, которые следили за соблюдением посещаемости и количеством людей. "Не понимаю, почему власти решили закрыть все рынки. Поэтому протесты, думаю, продолжатся. Не думаю, что 2 недели можно будет выдержать", – сказала адвокат.

По мнению Швец, такие запреты наоборот негативно повлияют на Одессу – из-за закрытия рынков в супермаркетах могут собираться массовые очереди.

Что известно о закрытии рынков в Одессе

21 апреля во время совещания с председателями облгосадминистраций руководитель Офиса президента Андрей Ермак озвучил проблему того, что в Харькове и Одессе несмотря на карантин продолжают работать рынки.

Также заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Сергей Махотин заявил, что из-за не полного закрытия на карантин рынка "Привоз" открыто уголовное производство.

После громкого скандала с рынком "Привоз", который работал во время карантина, власти города решили полностью закрыть рынки. Ограничили и доступ на кладбища и перенесли поминальные дни на 6 июня.

Что известно о протестах предпринимателей

В Запорожье, чтобы не нарушать требования карантина, мероприятие состоялось в форме автопробега, а участники акции не выходили из машин. К "митингу" присоединились более сотни предпринимателей. Участники акции проехали по центральному проспекту города, сделав остановки у зданий Запорожской ОГА и мэрии. Там передали свое официальное обращение к властям.

Волна недовольства прокатилась и в Мелитополе. Предприниматели вышли на протест против продления карантина. Они перекрыли улицу, соблюдая дистанцию ​​и не забыв надеть маски. Требовали позволить работать рынкам. Там даже произошли столкновения с полицией. Нескольких предпринимателей полицейские задержали и увезли в участок.

Такой же митинг состоялся и в Одессе. Правда, в начале автомобильную колонну остановила полиция. Но впоследствии разблокировала движение. Несколько десятков машин двинулись колонной к облгосадминистрации, где и передали свои требования. Люди уверяют, что готовы соблюдать все санитарные нормы, которые разработают и примут власти. Чтобы это произошло побыстрее.

Смотрите видео 24 канала: в Запорожье и Одессе протестуют против закрытия рынков



Важность карантина / инфографика 24 канала