Залужный прибыл на Север, где враг применяет ДРГ: видео работы с военными

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный посетил Север Украины. Туда оккупанты часто ссылают свои ДРГ.

Он отправился туда вместе с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенантом Сергеем Шапталой. Залужный обнародовал видео работы с бойцами.

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Залужный прибыл на Север

Главнокомандующий ВСУ вместе с начальником Генштаба провели работу на пунктах управления войск оперативного командования "Север".

В зоне ответственности группировки враг продолжает систематические артиллерийские обстрелы приграничных районов Черниговской и Сумской областей и применяет диверсионно-разведывательные группы,

– заметил Залужный.

По его словам, наши военные не теряют бдительности, ведут разведку и постоянно работают над улучшением своих оборонных возможностей.

"Отслеживаем противника на Севере, готовы дать достойный отпор", – подытожил главнокомандующий.

Смотрите видео работы с военными на Севере

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