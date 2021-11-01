По ее словам, всего в Одессе осталось примерно 20 мест для пациентов с коронавирусом. Кроме этого, часть потенциальных пациентов реанимационных отделений остаются дома из-за недостатка мест.

Заметьте Хотел заставить задуматься: львовянин рассказал ужасные истории COVID-пациентов

Медицинская система "упала"

Сообщение об этом Ножевникова обнародовала 1 ноября. По ее словам, из-за ситуации с коронавирусом медицинская система не может помогать и пациентам, имеющим другие диагнозы. В частности, женщина рассказала, что едва нашли место для 2 человек, которые попали в реанимацию.

Утром родственники одной пациентки нашли вертолет за 10 тысяч долларов, чтобы транспортировать в другой город! Но места не нашли. Концентраторы привозят, мы их моем, меняем фильтры и сразу уже выдаем тем, кто стоит в очереди,

– написала женщина.

Также Екатерина отметила, что долго искала место в больнице для пожилой женщины с коронавирусом. Однако впоследствии пришлось говорить ее дочери, что старушку уже не смогут спасти.

Врачи готовы идти на уступки

Также волонтер рассказала в комментариях жуткую историю, которая произошла недавно. Ей написала девушка, которая просила уговорить врачей, чтобы к ее матери впустили родных. Та в этот момент уже была парализована из-за коронавируса и лежала в инфекционном отделении.

Хоть это было запрещено, главный врач учреждения разрешил пройти при наличии защитного костюма. Впоследствии женщина также написала, что ее мать умерла. Она поблагодарила, что перед этим пациентка успела увидеть хоть своего мужа.

Читайте полный текст сообщения Екатерины Ножевниковой:

У нас реально ад. Звонки уже шквалом. Мест почти нет – на весь город чуть больше чем 20, в ручном режиме запихиваем кого куда можно. Берут только среднюю тяжесть. Реанимационные места – катастрофа. Очереди уже и в стационарах и дома лежат реанимационные. Утром родственники одной пациентки нашли вертолет за 10 тысяч долларов, чтобы транспортировать в другой город!! Но места не нашли. Концентраторы привозят, мы их моем, меняем фильтры и сразу же выдаем тем, кто стоит в очереди. У двоих сотрудников фонда близкие загремели в реанимации (не ковид) и мы им с трудом нашли место. Ковид снес всю систему.

Параллельно с этого утра ищу место для бабушки, которую дочь тянет уже три недели. Она уже продала все. Долги 50 тыс. На последнем вызове у нее, общаюсь с врачом скорой – "Пациентка терминальная. Сделать ничего нельзя. Сатурация 30. Извините".

Объясняю дочке, что мама умирает. Слышу крик. Сплошной крик. Прошу сесть с мамой рядом, взять за руку и просто дать ей спокойно уйти.

Ищу пациента, которого госпитализировали 15:10 в район. Вчера поступил запрос от друзей. Родственники не знают в какой из двух больниц найти близкого. А денег ехать нет (с). Помогите найти.

Я нашла. Умер 20.10. Сегодня 1.11

Как такое может быть? Моя голова отказывается все это принимать

И тут звонок.

Дайте кислород. У меня сатурация 78.

При такой сатурации требуется срочная госпитализация. Вызывайте скорую.

А если сатурация 87, то дадите?

Записи в телефоне хуже любого фильма ужасов. А в ФБ битвы и всех зовут на митинг 3.11 по всем городам против вакцинации

Я пропустила, видимо, момент, где наше общество свернуло куда-то не туда.

Очень хочу закрыть фонд нахр*н.