Запуск Falcon от SpaceX создал дыру в ионосфере Земли: как это повлияло на людей

После того, как состоялся успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9 от SpaceX, в ионосфере Земли временно образовалась огромная дыра. Это случилось из-за необычной траектории ракеты и веса полезной нагрузки.

Об этом пишет Ars Technica.

Так, часто ракеты меняют траекторию движения после запуска и летят не вертикально вверх, а почти параллельно поверхности Земли. Это нужно для уменьшения давления на ракету. Однако, при запуске ракета SpaceX Falcon 9 не выполнила такого маневра.

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Falcon достигла высоты 300 км примерно через 5 минут, и из-за ее вертикального движения она создала не традиционную V-образную волну, а гигантские круговые ударные волны. Они растянулись на более чем 1,8 миллиона квадратных километров (это как 3 территории Украины).

Поэтому ученые из Тайваньского университета провели компьютерную симуляцию ракетных пусков, и сделали вывод, что ракета во время движения по вертикальной траектории вызывает гораздо большие атмосферные колебания.

Как это повлияло на людей

Ионосферная дыра, которая появилась через 13 минут после запуска, потенциально имела большое значение для систем GPS. Это привело к метровой ошибке в программах GPS-навигации.

Это не стало серьезной ошибкой. Однако, эксперты убеждены, что частые и мощные запуски с такими нарушениями могут значительно исказить GPS-навигацию.

Что такое запуск Falcon? 6 февраля компания Илона Маска SpaceX осуществила успешный запуск ракеты-носителя Falcon Heavу с электромобилем Tesla Roadster на борту. Исторический запуск произошел примерно в 22:45 6 февраля по киевскому времени. За полетом в космос в онлайн-режиме следили миллионы зрителей.