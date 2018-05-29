Запустили новый сервис "Яндекс.Диалоги": какие возможности получит голосовой помощник "Алиса"

Сегодня, 29 мая, "Яндекс" представила новую платформу "Яндекс.Диалоги". Как утверждают разработчики, она предназначена для лучшей коммуникации с голосовым помощником "Алиса".

Новинку официально представили на конференции YaC2018.

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Платформа "Яндекс.Диалоги" была представлена еще три месяца назад, но находилась в стадии бета-тестирования. Теперь "Яндекс" официально объявил о готовности платформы для использования как для личных целей, так и для бизнеса. "Яндекс.Диалоги" позволяют создавать для "Алисы" новые навыки, именно так в "Яндексе" называют новые функции голосового помощника.

Как рассказали со сцены представители "Яндекса", платформа позволяет использовать возможности "Алисы", одновременно сочетая их с ответами от живого человека. Таким образом, например, можно создавать гибридных чат-ботов, которые смогут разговаривать с пользователем как с помощью возможностей "Алисы" , так и с участием оператора. Для демонстрации возможностей новой платформы представитель "Яндекса" заказал пиццу прямо со сцены, использовав фразу: "Алиса, я хочу пиццу".



Компания"Яндекс" представила новый сервис для лучшей коммуникации с голосовым помощником "Алиса"

На данный момент у "Алисы" около четырех тысяч навыков, также голосовой помощник официально поддерживается наушниками Sony Xperia duo. Впервые голосовой помощник "Яндекса" был представлен в октябре 2017 года. Основная особенность "Алисы" – умение поддержать диалог с пользователем на самые разнообразные темы.

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Презентация платформы "Яндекс.Диалоги" – смотрите видео