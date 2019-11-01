Завод Коломойского заключил еще одну мировую с "Приватбанком": долги тоже выплатит
"Никопольский завод ферросплавов" заключил мировое соглашение с Национальным банком – оно уже второе. В его рамках завод согласился выплатить часть своей задолженности по кредитам рефинансирования, выданным "Приватбанку".
Сам "Никопольский завод ферросплавов" инициировал заключение второго мирового соглашения, сообщает пресс-служба Нацбанка.
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Выплатить долг он согласился добровольно. Этот завод был поручителем по кредитам во времена, когда "Приватбанк" принадлежал Игорю Коломойскому.
Согласно мировому соглашению, инициатором которого был "Никопольский завод ферросплавов", последний обязуется погасить задолженность "Приватбанка" по кредиту рефинансирования в сумме, равной рыночной стоимости залогового имущества, на которое Национальный банк Украины обращал взыскание в этом процессе,
– объясняют в НБУ.
Впервые компания Коломойского решила выплатить свои обязательства перед Нацбанком 28 августа. Тогда Хозяйственный суд Днепропетровской области утвердил мировое соглашение между НБУ и "Никопольским заводом ферросплавов" Коломойского.
Почему "Приватбанк" подавал в суд на "Никопольский завод ферросплавов"?
- В главный офис "Приватбанка" в Днепре 20 сентября приехало 10 автобусов с работниками этого завода. Они требовали в банке зарплаты, хотя завод – не клиент "Приватбанка".
- Эту зарплату руководство предприятия якобы выплатило НБУ в пределах мирового соглашения.
- Впоследствии "Приватбанк" подал в суд на завод Коломойского, потому чтопротестующие создавали шум.
- Банк требовал компенсировать расходы на эвакуацию своих работников в более тихий и безопасный офис в размере 700 тысяч гривен.
Что надо знать о деле "Приватбанка"?
- Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка" (крупнейшие – бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов), решил национализировать крупнейший на украинском рынке банк.
- Для того, чтобы спасти его, государство осуществило докапитализацию более чем на 155 миллиардов гривен.
- Экс-владельцы банка считают национализацию незаконной. Продолжаются судебные споры (и в Украине, и в зарубежных юрисдикциях).
- Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску Коломойского отменил решение о национализации "Приватбанка". В ответ на это Кабмин, Нацбанк и "Приватбанк" сразу в мае обжаловали это решение.
- 15 октября "Приватбанк" одержал победу в Апелляционном суде Англии и Уэльса
по делу против Коломойского и Боголюбова.
- Судьи решили, что "Приватбанк" имеет достаточно предпосылок для судебного разбирательства и получения возмещения в сумме около 3 миллиардов долларов. А судебный указ о всемирном аресте активов остается в силе до решения по существу.
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