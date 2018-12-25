Здание школы серьезно пострадало в результате пожара во Львовской области: видео

Вечером 24 декабря в селе Хоросница Мостиского района Львовской области на территории местной школы вспыхнул пожар. В результате крыша и перекрытия помещения сгорели дотла.

Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

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По информации ведомства, возгорание произошло в помещении трудового обучения, которое принадлежит Хоросницькому учреждению высшего образования I-II степени аккредитации и располагается на улице Центральной.

"Огнем уничтожен крытая шифером крыша площадью 8X12 метров и перекрытия здания на площади в 120 квадратных метров, а также два окна", – добавляют в департаменте.

Около полуночи пожар все же удалось ликвидировать. На месте инцидента работало 3 единицы основной пожарно-спасательной техники и 14 представителей ГСЧС. В то же время мобильная оперативная группа была представлена ​​1 единицей техники и 4 людьми.

Добавим, что в сети опубликовали видео события. По словам пользователей сгорело два класса и мастерская.

Напомним, недавно в селе Яблуница, недалеко от Буковеля, пожар произошел в одном из местных отелей. В результате инцидента погиб человек.