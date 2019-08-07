Зеленский подписал соглашение о свободной торговле с Израилем: что это означает

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения о свободной торговле между Украиной и Израилем. Поэтому зона свободной торговли между государствами вскоре вступит в силу.

Соглашение было заключено еще 21 января 2019 года, говорится в тексте закона на сайте Верховной Рады.

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Документ вступает в силу через 60 дней после ратификации обеими сторонами соглашения. Подпись президента завершила процесс ратификации соглашения Украиной.

Действие данного соглашения не распространяется на временно оккупированные территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, а также Донецкой и Луганской областей до полного прекращения вооруженной агрессии Российской Федерации и восстановления там конституционного строя.

Что предусматривает соглашение о свободной торговле между Украиной и Израилем?Зона свободной торговли – это тип международной интеграции, при котором в странах-участниках отменяются международные сборы и налоги, а также количественные ограничения во взаимной торговле в соответствии с международным договором.



В рамках этой сделки Израиль отменит примерно 80% всех пошлин для украинских промышленных товаров. Кроме того, будет отменено 9% пошлин, которые применялись к товарам агросектора.



Зато Украина отменит около 70% пошлин, которые применяются на израильскую промышленную продукцию, а также 6% пошлин против сельскохозяйственных товаров.