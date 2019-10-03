Зеленский развенчал мифы о формуле Штайнмайера: видео

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и заверил, что формула Штайнмайера не означает, что Украина признает аннексию Крыма и отказывается от Донбасса.

Зеленский в начале видео отметил, что "измена отменяется".

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Миф №1 – Украина признает аннексию Крыма и отказывается от Донбасса

Президент подчеркнул, что формула Штайнмайера не предусматривает признание аннексии Крыма. Подписание документа не означает, что Украина отказывается от оккупированного Донбасса.

Миф №2 – Выборы на Донбассе будут завтра под дулами пулеметов

Зеленский возразил и на это предположение. Ранее он заявлял: чтобы на территории ОРДЛО состоялись выборы, все российские войска должны быть выведены, а захваченный участок украинско-российской границы должен быть передан под контроль Украины. В другом случае выборов в ОРДЛО не будет.

Эта формула говорит только одно: когда должен заработать так называемый закон об особом статусе Донбасса, а именно после проведения там местных выборов,

– подчеркнул президент.

Президент сказал, что выборы состоятся по Конституции Украины и законодательству Украины, а также после публикации отчета ОБСЕ, что выборы прошли согласно стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократических выборов. Кроме того, выборы должны состояться с доступом кандидатов от украинских политических сил и украинских СМИ.

Кстати, Зеленский рассматривает два сценария для выборов на оккупированном Донбассе – подробности здесь.

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Миф №3 – Украина подписала соглашение с пророссийскими боевиками

Зеленский категорически отрицал этот факт. Украина отправила отдельное письмо господину Сайдику (спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе) , где показала согласование позиций по тексту этой формулы.

Здесь текст: Формула Штайнмайера: документ

Что будет дальше?

Президент Украины подчеркнул, что далее будет встреча в нормандском формате с президентами Украины, России, Франции и Германии. Пока дата неизвестна, но политики утверждают, что "нормандская четверка" встретится уже в ближайшее время. Во время этой встречи лидеры обсудят пути прекращения войны на Донбассе.

Моя позиция в этом вопросе является четкой и понятной и она совпадает с позицией всех украинцев: мы все понимаем, что Донбасс – это Украина и там должен воцариться мир,

– сказал Зеленский.

Он добавил, что должен произойти снова обмен пленными, чтобы все наши граждане вернулись домой.

Миф №4 – На встрече в нормандском формате подпишут закон об особом статусе Донбасса

Зеленский возразил. Действующий закон "Об особом статусе Донбасса" действует до 31 декабря 2020 года.

Что предусматривает действующий закон "Об особом Донбасса"? Действующий закон "Об особом статусе Донбасса" был принят в сентябре 2014 года, он вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на 3 года.



Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона (об особом порядке местного самоуправления). В частности в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.

Президент сказал, что новый закон будет, но его будут разрабатывать парламент совместно с обществом. "Мы напишем его вместе в сотрудничестве и публичном обсуждении со всем украинским обществом, не пересекая ни одной красной линии", – подчеркнул он.

Кстати: В "Слуге народа" назвали вариант, если РФ не выведет свои войска до выборов на Донбассе

Выводы

Зеленский подытожил видеообращение такими тезисами:

– Никакой капитуляции;

– Никакой сдачи Украины;

– Никаких "договорняков" и глобальных шагов без согласия народа Украины;

– Лишь возвращение людей и наших территорий.

Он добавил, что уважает конституционное право каждого гражданина на протест. "Я слышу вас и, поверьте, я никогда не сдам Украину", – сказал Зеленский. Поэтому президент попросил всех украинцев взвешенно и спокойно относиться к ситуации и не поддаваться на манипуляции.

Зеленский развенчал мифы о формуле Штайнмайера: видео