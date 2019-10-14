Зеленский с женой Еленой почтили погибших защитников Украины: фото

Президент Владимир Зеленский с женой Еленой утром 14 октября минутой молчания почтили память погибших украинских защитников в Киеве.

Глава государства с первой леди пришли к Стене с именами погибших за единство Украины военных и правоохранителей, что у Михайловского Златоверхого монастыря, пишет пресс-служба президента.

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Они также возложили цветы и зажгли лампадки у мемориала.



Владимир и Елена Зеленская почтили погибших украинских защитников



Президентская чета у Стены памяти в Киеве

К слову, сегодня Зеленский отправится в Донецкую область с рабочей поездкой. Там он планирует посетить штаб Операции объединенных сил и встретиться с украинскими бойцами, защищающими страну в войне против РФ и ее оккупационных войск.

Накануне глава государства обратился к украинцам по случаю празднования 14 октября. Он призвал правоохранителей и участников акций в День защитника действовать в рамках закона, общественного порядка и не поддаваться на провокации.

Что известно о Дне защитника Украины?

В Украине 14 октября отмечают День защитника Украины. В этот день также отмечают еще два праздника – День казачества и праздник Покров Пресвятой Богородицы.



Празднование Дня защитника Украины началось в 2014 году после подписания пятым Президентом Петром Порошенко соответствующего указа. В 2015 году этот день стал нерабочим и официальным государственным праздником.



В Киеве и других украинских городах 14 октября запланированы патриотические мероприятия, марши, праздничные концерты.