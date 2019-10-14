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      Зеленский с женой Еленой почтили погибших защитников Украины: фото

      22 Читати новину українською
      Президент Зеленский почтил погибших защитников Украины
      Президент Зеленский почтил погибших защитников Украины / president.gov.ua

      Президент Владимир Зеленский с женой Еленой утром 14 октября минутой молчания почтили память погибших украинских защитников в Киеве.

      Глава государства с первой леди пришли к Стене с именами погибших за единство Украины военных и правоохранителей, что у Михайловского Златоверхого монастыря, пишет пресс-служба президента.

      К теме: День Защитника Украины: как украинских воинов приветствуют политики

      Они также возложили цветы и зажгли лампадки у мемориала.


      Владимир и Елена Зеленская почтили погибших украинских защитников


      Президентская чета у Стены памяти в Киеве

      К слову, сегодня Зеленский отправится в Донецкую область с рабочей поездкой. Там он планирует посетить штаб Операции объединенных сил и встретиться с украинскими бойцами, защищающими страну в войне против РФ и ее оккупационных войск.

      Накануне глава государства обратился к украинцам по случаю празднования 14 октября. Он призвал правоохранителей и участников акций в День защитника действовать в рамках закона, общественного порядка и не поддаваться на провокации.

      Что известно о Дне защитника Украины?
      В Украине 14 октября отмечают День защитника Украины. В этот день также отмечают еще два праздника – День казачества и праздник Покров Пресвятой Богородицы.

      Празднование Дня защитника Украины началось в 2014 году после подписания пятым Президентом Петром Порошенко соответствующего указа. В 2015 году этот день стал нерабочим и официальным государственным праздником.

      В Киеве и других украинских городах 14 октября запланированы патриотические мероприятия, марши, праздничные концерты.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Владимир Зеленский Елена Зеленская Новости Киева Дань защитника Украины
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