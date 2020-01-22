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      Зеленский в Давосе встретился с руководителем агрокомпании, что вложила миллиарды в Украину

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      Зеленский в Давосе встретился с американцами / фото: ОПУ

      Президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в Швейцарском Давосе, где примет участие во Всемирном экономическом форуме. Там он встретился с гендиректором американской агрокомпании Cargill Inc. Дэвидом Макленнан.

      В ходе встречи Зеленский отметил, что американская компания является одним из крупнейших инвесторов в аграрный сектор и аграрную логистику Украины. Об этом сообщает Офис президента.

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      Мы будем рады сотрудничеству с Cargill Financial по запуску инструментов кредитования фермеров для увеличения урожайности и приобретения новой агротехники,
      – подчеркнул президент, напомнив о земельной реформе в Украине.

      Владимир Зеленский отметил, что Украина хочет видеть больше инвестиций компании Cargill в переработку аграрной продукции.

      "Мы действительно хотим бороться за каждого инвестора, особенно за инвесторов, которые находятся в Украине постоянно. Мы готовы помогать, чем можем. Мы хотим увеличения инвестиций и готовим новые программы", – резюмировал глава государства.

      Со своей стороны Дэвид Макленнан похвав Украину за ее поддержку инвесторов. Он назвал "новым днем" нынешнюю политику государства по инвестициям.

      Что известно об американской компании Cargill в Украине?Представительство компании Cargill в Украине действует с 1993 года. Отсюда компания координирует торговлю зерном, маслом, семенами масличных культур, горюче-смазочными материалами, металлопродукцией, сахаром, концентратами фруктовых соков, какао-продуктами.

      За время своей деятельности на украинском рынке компания инвестировала в Украину более полмиллиарда долларов или более 12 миллиардов гривен в конвертации по нынешнему курсу.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Президент Украины Владимир Зеленский Новости политики Офіс Президента Инвестиции Новости США
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