Зеленский в Давосе встретился с руководителем агрокомпании, что вложила миллиарды в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в Швейцарском Давосе, где примет участие во Всемирном экономическом форуме. Там он встретился с гендиректором американской агрокомпании Cargill Inc. Дэвидом Макленнан.

В ходе встречи Зеленский отметил, что американская компания является одним из крупнейших инвесторов в аграрный сектор и аграрную логистику Украины. Об этом сообщает Офис президента.

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Мы будем рады сотрудничеству с Cargill Financial по запуску инструментов кредитования фермеров для увеличения урожайности и приобретения новой агротехники,

– подчеркнул президент, напомнив о земельной реформе в Украине.

Владимир Зеленский отметил, что Украина хочет видеть больше инвестиций компании Cargill в переработку аграрной продукции.

"Мы действительно хотим бороться за каждого инвестора, особенно за инвесторов, которые находятся в Украине постоянно. Мы готовы помогать, чем можем. Мы хотим увеличения инвестиций и готовим новые программы", – резюмировал глава государства.

Со своей стороны Дэвид Макленнан похвав Украину за ее поддержку инвесторов. Он назвал "новым днем" нынешнюю политику государства по инвестициям.

Что известно об американской компании Cargill в Украине?Представительство компании Cargill в Украине действует с 1993 года. Отсюда компания координирует торговлю зерном, маслом, семенами масличных культур, горюче-смазочными материалами, металлопродукцией, сахаром, концентратами фруктовых соков, какао-продуктами.



За время своей деятельности на украинском рынке компания инвестировала в Украину более полмиллиарда долларов или более 12 миллиардов гривен в конвертации по нынешнему курсу.