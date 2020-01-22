Зеленский встретился с главой МВФ в Давосе: о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой в рамках визита в Давос для участия во Всемирном экономическом форуме.

Зеленский и Георгиева обсудили ход судебной реформы, укрепление верховенства права и внедрения структурных реформ в Украине, сообщил Офис Президента.

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Стороны также обсудили реализацию программы расширенного финансирования в объеме 5,5 миллиарда долларов, о котором Украина и МВФ договорились в 2019 году.

Георгиева и Зеленский высоко оценили скорость и качество сотрудничества Украины с МВФ.

У нас была очень конструктивная беседа с президентом Зеленским о прогрессе, сделанном в реформировании судебной власти, повышении уважения к закону, в продвижении в экономическом росте и важности завершить действия, которые, как и раньше, остаются неразрешимыми, чтобы мы могли поставить программу МВФ на решение совета директоров,

– сказала Георгиева.

Что известно о программе МВФ для Украины

В НБУ ожидают, что совет директоров МВФ утвердит новую трехгодичную программу для Украины на 5,5 миллиарда долларов в первом квартале 2020 года. Источники в украинском правительстве говорят, что голосование по этому вопросу ожидается в феврале.

Зеленский анонсировал, что новая программа сотрудничества с МВФ имеет целью ускорить экономический рост, активно искоренять коррупцию и повысить благосостояние каждого украинца.

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