20:05
22 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ДАВОС 2020 ДЕНЬ СОБОРНОСТИ ПНЕВМОНИЯ В КИТАЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: У Лукашенко дух Моисея. Подарок для Кима
      Вєсті Кремля
      22:12, 21 января
      Вести.UA: Дорогой портрет Зеленского в Баканова. Венедиктова намела нового помощника
      Вєсті.UA
      19:30, 21 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      ДАВОС 2020 ДЕНЬ СОБОРНОСТИ ПНЕВМОНИЯ В КИТАЕ 2020

      Зеленский встретился с главой МВФ в Давосе: о чем говорили

      79 Читати новину українською
      Зеленский встретился с главой МВФ Георгиевой / president.gov.ua

      Президент Украины Владимир Зеленский встретился с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой в рамках визита в Давос для участия во Всемирном экономическом форуме.

      Зеленский и Георгиева обсудили ход судебной реформы, укрепление верховенства права и внедрения структурных реформ в Украине, сообщил Офис Президента.

      К теме: Новая программа МВФ для Украины: Гончарук описал условия

      Стороны также обсудили реализацию программы расширенного финансирования в объеме 5,5 миллиарда долларов, о котором Украина и МВФ договорились в 2019 году.

      Георгиева и Зеленский высоко оценили скорость и качество сотрудничества Украины с МВФ.

      У нас была очень конструктивная беседа с президентом Зеленским о прогрессе, сделанном в реформировании судебной власти, повышении уважения к закону, в продвижении в экономическом росте и важности завершить действия, которые, как и раньше, остаются неразрешимыми, чтобы мы могли поставить программу МВФ на решение совета директоров,
      – сказала Георгиева.

      Что известно о программе МВФ для Украины

      В НБУ ожидают, что совет директоров МВФ утвердит новую трехгодичную программу для Украины на 5,5 миллиарда долларов в первом квартале 2020 года. Источники в украинском правительстве говорят, что голосование по этому вопросу ожидается в феврале.

      Зеленский анонсировал, что новая программа сотрудничества с МВФ имеет целью ускорить экономический рост, активно искоренять коррупцию и повысить благосостояние каждого украинца.

      Читайте также: Маркарова снова допустила прекращение сотрудничества с МВФ

       

      Налог на недвижимость 2020: когда и сколько надо заплатить
      сегодня
      23615
      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Давос 2020 Владимир Зеленский Реформы Финансы Деньги МВФ
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 19:41 Зеленский выступил на форуме в Давосе: главные тезисы
      Емал Набі 427
      сегодня , 19:30 Всесильний силовик Аваков: влада надала ще більших повноважень тимчасовому міністру МВС
      Віталій Шабунін 32
      3 января , 10:00 Как не заболеть ОРВИ и гриппом в сезон простуд, если болеть некогда
      Олександр Бевза 355
      сегодня , 08:30 Ожоги на коже: как лечить и распространенные ошибки
      111
      сегодня , 18:00 Скільки грошей держава виділяє "Феофанії": шокуючі статки головного лікаря
      Олександра Устінова 268
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук