Железняк не ожидал, – эксклюзивное интервью с Юрчишиным о кардинальных изменениях в "Голосе"

Александра Устинова стала главой парламентской фракции "Голос", на что Ярослав Железняк отреагировал довольно бурно. Он считает это уголовным преступлением и точно не ожидал такого развития событий.

Об этом рассказал народный депутат от партии "Голос" и член группы "Справедливость" Ярослав Юрчишин в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале. Также он предположил, что дело Петра Порошенко не имеет перспектив.

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О Железняке и "Голосе"

Руководитель фракции – больше не Ярослав Железняк, а Александра Устинова. То, как это произошло, вызвало много вопросов даже у тех людей, которых поддерживают "Справедливость". Почему все так произошло?

Если бы удалось ликвидировать Окружной административный суд еще тогда, когда я с коллегами зарегистрировал постановление, то сейчас бы это дело рассматривал Верховный Суд.

Даже если бы не ликвидировали ОАСК, но приняли закон президента о передаче рассмотрения такого уровня дел в Верховный Суд, наверное, ни у кого не было бы вопросов.

Полное интервью с Ярославом Юрчишиным на 24 канале: смотрите видео

Уменьшилось ли у нас желание ликвидировать этот суд? Вовсе нет. Несмотря на фамилию судьи, к которому попало бы это дело, замечания были бы однозначно. Нет судей, к которым нет вопросов.

Ярослав Железняк во время брифинга спикера Руслана Стефанчука заявил, что его замена на посту главы фракции – "это уголовное преступление".

Когда 11 человек из фракции подали в суд просьбу фактически признать недействующим положение, которое позволяло Железняку более полугода не собирать фракцию, не принимать фракционные решения, не выполнять программу избирателей – наша цель была просто разблокировать работу фракции.

В конце концов суд пошел на это. Почему именно в пятницу (17 декабря – 24 канал) за 2 часа до закрытия сессии? Мы на это точно не могли влиять.

Ярослав Железняк раскритиковал свою замену на посту / Фото "Голоса"

Почему вице-спикер парламента, который в то время вел заседание, был вынужден объявлять это в этот же день? Потому что при других условиях он бы стал соучастником фактически нарушения процесса, законодательства вплоть до 25 января.

Я не думаю, что любой человек брал бы на себя ответственность, несмотря на то, что в Верховной Раде все давно знают о том, что фракция "Голос" более полугода не собиралась. Любые обращения Железняка в президиум являются инициативами Железняка, а не фракции.

Александра Устинова сразу отметила, что она сейчас стала главой фракции, Юлия Клименко – заместителем. Однако ее первой задачей является изменить положение, чтобы дать возможность гарантии меньшинству, чтобы никто из фракции не мог выдвигать претензии, будто все это делали только ради продвижения одного интереса.

Сразу после изменения положения она готова сложить полномочия и запустить процедуру адекватного отбора руководства фракции.

Когда она возглавляла де-факто фракцию (возглавляя большинство, которое входило в "Справедливость"), она сразу сказала, что до нового года готова работать, а дальше будет отдавать (полномочия – 24 канал).

Устинова и Клименко будут работать над улучшением работы политсилы / Коллаж 24 канала

Когда у нас начались конфликты, то первым предложением было ввести ротацию. Положение мы уже изменили. Там есть меры предосторожности, которые, например, позволяют 5 депутатам (меньше, чем треть фракции) инициировать заседание. Если глава не имеет желания или возможности появиться, так же как и заместитель, то выбрать председательствующего.

Если есть большинство – принимать решения. В то же время мы оставили необходимость 2/3 состава фракции для исключения и на вступление.

Наша главная задача сейчас, лишив возможности Железняка манипулировать своими полномочиями, просто наладить нормальный рабочий процесс.

Мы полностью открыты для всей фракции. Думаю, после праздников мы найдем механизм, чтобы "сшить" фракцию "Голос" в единое целое.

Об отставке Разумкова

Железняк утверждает, что реализовать замену руководителя вам помогал Офис Президента, якобы благодаря за голоса за отставку Дмитрия Разумкова.

Железняк дольше и системнее работает с Офисом. Он должен был знать, что в 1990-х годах было такое правило, что предоставленная услуга не оплачивается. В этом случае никогда не было такого, чтобы в политике конкуренты что-то делали за то, что уже сделано.

Было бы логично, если бы с нас требовали голосовать за бюджет или за "антиахметовский", а на самом деле – "антибизнесовый" законопроект о поднятии налогов.

Речь идет о законе № 5600, согласно которому повысится рента на добычу железной руды и будет введен акциз на производство "зеленой энергетики".

Но всего этого не было, поэтому Железняк не ожидал, что мы переступим через себя и пойдем в суд, понимая, что это будет Окружной административный суд Киева. Пришлось переступить, потому что другого момента нет.

Мы понимаем, что частично интересы Железняка изначально покрывал Разумков, хотя "снимали" мы его не за это.

Мы голосовали за отставку Разумкова, потому что при нем чаще всего появлялись в повестке дня законопроекты, которые нивелировали статус украинского языка как государственного – будь то в образовании или в других секторах.

В конце концов, это единственный член СНБО, который не подписался под санкциями Медведчука. Объяснения были очень общие. Независимо от возраста, вата является ватой. В этом случае, готовы ли мы были голосовать за снятие Дмитрия Разумкова? Однозначно, да.

Юрчишин: "Частично интересы Железняка изначально покрывал Разумков" / Фото Getty Images

Вспомним, что именно он, наверное, еще до того, как стал другом и близким товарищем Железняка, был первым номером "Слуги народа". А сейчас с Офисом Президента Железняк почему-то начал активно бороться.

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О "незаменимом" Олеге Татарове

Я на днях ходил давать показания в ГБР о нарушении Офисом Президента закона Украины "О статусе народного депутата".

Речь идет о ситуации в САП, а также той, где фигурирует фамилия печально известного Олега Татарова – курирует ли этот человек правоохранительную антикоррупционную систему и может ли влиять на правоохранителей, которые расследуют его коррупционные кейсы.

Когда я еще в 2020 году обратился в Офис с тем, чтобы предоставили мне информацию о том, какие полномочия выполняет Татаров, долгое время мне пытались вообще не ответить.

Потом дали общую отписку с тем, что полномочия определяет руководитель ОП. По сути, ответа не было.

9 февраля 2021 года я подал заявление о преступлении в Офис генпрокурора и только через 10 месяцев меня вызвали по этому делу. Самое интересное, что за это время мы получили 100% информацию о том, что Татаров активно влияет на правоохранительную антикоррупционную систему.

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Юрчишин пытался узнать в ОП подробности о Татарове / Фото Getty Images

Вспомним его день рождения, который сняли на видео журналисты-расследователи, где присутствовал заместитель руководителя Офиса генпрокурора, который потом подписывал все резонансные дела, которые даже Венедиктова – человек президента – не готова была подписывать. Из последних – это подозрение Порошенко.

Расследование о дне рождения Татарова опубликовала "Украинская правда" 8 сентября 2021 года. На празднике заметили заместителя генпрокурора Ирины Венедиктовой Алексея Симоненко.

Потом детектив, который открывал дело против Татарова, вышел в финал конкурса на руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры и тут вдруг этот конкурс блокируют на полгода. Разными моментами.

За это время находят подтверждение, что из 7 членов, делегированных ВРУ, по меньшей мере 5 – это люди, напрямую связанные с Татаровым и делегированные в конкурсную комиссию. Почему связанные? Это профильный "татаровский" комитет по вопросам правоохранительной деятельности.

Также мы помним, что у Татарова в Офисе Президента есть 2 функции:

официальная – это курирование правоохранительной антикоррупционной системы , в чем он специалист со времен Захарченко, а возможно и раньше – еще во времена Януковича;

, в чем он специалист со времен Захарченко, а возможно и раньше – еще во времена Януковича; неофициальная – это так называемое обеспечение большинства для голосования за ключевые законы.

Давлением?

Да, папочками на каждого депутата большинства и не только. Собственно, из-за Татарова группа Павлюка стала максимально…

Лояльной?

Да, договороспособной. Конечно, она может выдвигать свои претензии, но по критическим для президента законам – как огурчики.

Почему Татарова тогда держат в Офисе Президента? Президент не может об этом не знать, потому что была петиция. Чем Татаров так незаменим?

Татаров достаточно "опытный кадровик", то есть человек, отвечающий за папки, собирание компромата, чтобы начать собирать компромат не на депутатов, а работников Офиса. Возможно, самых высоких ступеней. Возможно, у него уже есть папка на президента.

Так они просто боятся его уволить?

Это выглядит так, потому что других логических объяснений просто нет. Объяснение, которое время от времени возникало – а кто вместо него? Извиняюсь, нам когда-то говорили, что Авакова некем заменить. Сейчас заменили Монастырским и им не нахвалятся.

Не то, чтобы были существенные сдвиги, но я помню, как в Верховной Раде инициировали отставку Авакова и прямым текстом говорили: "Кто справится с этой системой?"

Уже длительное время система не сыпется, каких-то новых Кагарлыков, изнасилований в участках нет. Наоборот, начали появляться достаточно мотивирующие видео о том, как патрульные дают отпор разного уровня мажорам, народным депутатам и тому подобное.

Как Гогилашвили уволили.

На раз-два, да.

Скандал вспыхнул 11 декабря, когда в сети обнародовали соответствующее видео. На кадрах заместитель Монастырского Александр Гогилашвили на блокпосте в Краматорске возмущался, что полицейские его не узнали.

А тут (в ситуации с Татаровым – 24 канал) говорят, что некому координировать в Офисе Президента... И объявите открытый конкурс – будете иметь такое количество кандидатов! Главное – дайте поработать.

Да, возможно все будут не настолько лояльны, но гарантия, что не будут собирать папочки и не будут пугать вас ими. Поэтому мне кажется, что это банальный страх.

Я не убежден, что это страх собственно Владимира Зеленского, потому что вряд ли он настолько глубоко в это вникает. У президента есть гораздо более острые вопросы:

концентрация российских войск на границе;

попытки реанимировать нормандский формат;

активная борьба с Конституционным Судом.

Кто-то на самом высоком уровне, наверное, все-таки боится, что Татаров начнет выдавать компромат.

О САП и реакции Запада

Действительно ли блокирование конкурса на руководителя САП повлияет на отношение тех, кого называют нашими западными партнерами? К этому было придирчивое внимание и послов G7, и президента Байдена. Виталий Шабунин из Центра противодействия коррупции говорит, что это будет рубиконом в наших отношениях с Западом.

Это действительно рубикон. Возможно, это не столь наглядно, как неподписание Соглашения об ассоциации с ЕС Януковичем, но это очень четкий сигнал о том, что "нам реально плевать на то, что вы думаете о ситуации в стране, мы не способны выполнять то, что публично обещаем".

Комиссия по избранию руководителя САП в очередной раз сорвала заседание 24 декабря. Антикоррупционного прокурора не удается избрать, несмотря на призывы западных партнеров.

То есть не кулуарные договоренности или тайные соглашения, а публично неоднократно говорим, что все будет в порядке, а в конечном варианте инициируем срыв всех договоренностей.

САП – это самый высокий уровень мониторинга, потому что это одна из 3 важных составляющих эффективного расследования коррупции.

Если ответа не будет, если у генпрокурора не появится возможности назначить руководителя САП в ближайшее время, то это будет неотвратимая потеря для нас.

Это не значит, что нас Запад бросит в войне с Россией, но рассчитывать на какую-то системную поддержку в других сферах вряд ли придется. В конце концов, даже на более активное сотрудничество в оборонной сфере говорить не придется.

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Почему столь внимательно следят наши партнеры за этим процессом? Если на позиции руководителя САП будет лояльный к власти или к олигархам человек – это будет означать, что НАБУ и ВАКС станут лишь на треть эффективны, потому что подавляющее большинство дел будет разваливаться именно в прокуратуре. К сожалению, это сейчас активно происходит, пока нет руководителя САП.

Для США и Европы наша коррупция – это самая большая проблема. Это показало принятие и объявление президентом США Джо Байденом новой антикоррупционной стратегии.

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Сейчас глобальные игроки начинают бороться с коррупцией в "странах третьего мира". Почему? Потому что когда грязные деньги попали уже к ним, с ними бороться очень трудно.

Украинская власть заявляла, когда шла на выборы, что она активно будет бороться с коррупцией, будет "весна посадок". Две весны прошло, третья – не за горами, но с посадками как-то…

О новом руководителе НАБУ

Весной нас ждет увольнение Сытника и избрание нового директора НАБУ. Почему процесс до сих пор не запустили? Будет ли повторение с конкурсом в САП?

Слава богу, нет. Не будет процедуры, когда создана комиссия, которая начинает блокировать этот процесс. Здесь все очень зависит от Кабинета Министров и от наших международных партнеров.

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Однако прежде всего от украинской стороны – Кабмина, потому что комиссия формируется так:

половина – это те, кого рекомендует Кабинет Министров;

другая половина – те, кого рекомендуют международные партнеры по обращению Кабмина.

Я думаю, что сейчас не началась эта процедура, потому что конец года и банальное: "Давайте уже после праздников". В конце концов, заходить в еще один конкурс, когда у нас и так проблемы с САП, – тоже не совсем логично.

Сейчас для нас ключевым риском является то, сможем ли мы привлечь авторитетных международных независимых экспертов в процедуру отбора руководителя НАБУ, потому что просто больно смотреть на представителей международного сообщества, которые принимают участие в отборе руководителя САП. Они пытаются объяснить украинцам, что это позор на весь мир.

О деле против Порошенко

Возможно, это будет Порошенко?

Мне кажется, тут вообще интересная история. Почему это все делалось так и теми руками, которыми оно делалось?

Имеешь в виду заместителя Венедиктовой?

Именно так.

Что известно о подозрении Порошенко Пятого президента Украины Петра Порошенко подозревают в государственной измене. Подозрение, подписанное заместителем Венедиктовой, объявили 20 декабря.



Основанием стали доказательства СБУ в расследовании торговли с боевиками на Донбассе и покупке угля. Пятого президента Украины Петра Порошенко подозревают в государственной измене. Подозрение, подписанное заместителем Венедиктовой, объявили 20 декабря.Основанием стали доказательства СБУ в расследовании торговли с боевиками на Донбассе и покупке угля. По версии следствия , Порошенко злоупотреблял своим служебным положением в 2014–2015 годах. Он мог блокировать поставку угля из Южно-Африканской Республики. В то же время по требованию России заключил соглашение с боевиками.

Мне кажется, что Татаров начал чувствовать, что противодействовать дальше избранию руководителя САП уже "не с руки", а сдаваться не хочется. Соответственно, решили взять "заложника", чтобы Запад "включился" обязательно, а потом его отпустить, потому что дело яйца выеденного не стоит.

Есть факты, по которым можно спрашивать Порошенко за период с 2014 по 2019 год, но есть ли способность действующей власти эти факты доказать?

Рассказы Арахамии о том, что работники "Альфы" служили курьерами, а теперь дают показания против Порошенко – это похоже на хороший сценарий для какого-то голливудского фильма, но очень далекий от реальности.

Мы помним дело Riffmaster... Если бы у них было хоть что-то, его брали бы не по-тихому и не перед праздниками, а с пафосом и со всеми последствиями.

Вероятнее всего, что его брали в "заложники", чтобы попугать и самое главное – спугнуть Запад, который бы сразу начал думать, что начинаются политические преследования. А тут, между прочим, появляется информация, что его готовы отпустить, но заодно переобъявить конкурс на руководителя САП.

Конечно, это предположение и я понимаю, что кто-то из технологов продал идею – только тот президент, который посадит своего предшественника, будет иметь шансы остаться в истории Украины.

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Владимиру Александровичу надо понять, что он и так в истории Украины, он и так шестой президент, как бы против не были сторонники Петра Алексеевича.

Его, скорее, могут запомнить как человека, при котором запустили земельный рынок, при котором, возможно, произойдет судебная реформа. Чем за то, что он нашел возможности, чтобы посадить своего предшественника.

Я убежден, что сейчас в правоохранительной системе, даже в судебной системе нет людей, которые могут такого уровня операцию осуществить, а соответственно и не будет свидетелей, которые дадут для такой операции адекватные показания.

У нас заочное осуждение Януковича длилось годами при том, что человека уже не было в стране и не было столь опасно для людей, которые были вмонтированы в его систему, давать адекватные показания.

Работая в Transparency International во времена Петра Алексеевича, вокруг него было множество схем. Вспомним и схему со Свинарчуками, и с Львовским оборонным заводом. Однако Петр Алексеевич был достаточно умным, чтобы в эти сферы не вписываться самостоятельно.

Вероятно, могут дать какие-то показания люди, выступавшие связными со страной-агрессором. Имею в виду Медведчука. Однако то, что дело Медведчука не движется, показывает, что и в этом деле есть пробуксовка.

Сейчас нет достаточно аргументов, чтобы идти в суд и доказывать. Соответственно, нет никаких перспектив, потому что такой сценарий активно обсуждался, что Медведчук начнет давать показания и рассказывать о тех, с кем он коммуницировал. Это дело бесперспективно, по моему мнению, от слова "вообще".

О деле Медведчука

Дело Медведчука не продвигается?

Из того, что мне известно, на самом деле нет. То, что было в СБУ и то, что было в правоохранительных органах – этого более чем достаточно, чтобы выдвинуть обвинения и принять меры, но дальше это надо разворачивать.

Давать свидетелей, факты, аргументы, которые должны были убедить не только украинский суд, потому что в конечном итоге, конечно, это дело максимально будут политизировать.

Виктору Медведчуку объявили о подозрении 11 мая . В деле говорится о госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов.

Очень хорошо, что не форсируют, потому что тоже бы хотелось сделать все быстро и показательно. Хотя сейчас у нас начинается новая электоральная кампания. Неизвестно, какая будет первой – парламентская или президентская.

Однако с делом Медведчука все гораздо сложнее, потому что ошибиться в нем нет никакой возможности – очень многое поставлено на него.

То, что складывается целиком – это дело на рутинном этапе сбора фактов.

Юрчишин: "С делом Медведчука все намного сложнее" / Фото Getty Images

Если бы только были какие-то гарантированные факты, мы бы об этом однозначно услышали. Поэтому очень реалистичным становится печальный сценарий, когда весь объем информации, который был на этапе объявления подозрения – это и есть весь объем, с которым государство готово идти в суд по делу о государственной измене.

Возможно, этого будет достаточно для суда первой инстанции, но будет ли достаточно для других уровней? Я не убежден.

Я очень надеюсь, что работа ведется, а не отложена, и все ресурсы, которых не так много в правоохранительных органах осталось, брошены не на поиск вины Порошенко, а действительно направлены на то, чтобы доказать сотрудничество Медведчука со страной-агрессором.

Как долго его можно держать под домашним арестом?

По решению суда. Там есть разумные обоснования, но это дело о государственной измене. Суд действительно может идти на беспрецедентные сроки, но каждый раз, когда прокуратура будет обращаться о продлении сроков содержания, суду будет все труднее принимать решения.

Судьи будут понимать – фактов нет, объявлять очередной раз победой то, что продлили домашний арест... Судьи сами себя будут подставлять.

Если это будет очень затянуто, судьи примут решение, что недостаточно оснований. Будут обвинять судей, но ответственность в этом случае будет не столько на них, как на правоохранительной системе, которая не смогла за нужное время собрать должное количество фактов.

Об Антикоррупционной стратегии Украины

Почему до сих пор не проголосовали Антикоррупционную стратегию?

До смешного банальная вещь, почему не выносили. В принципе, голоса за нее есть, но "Батькивщина" и ОПЗЖ подали такое количество правок, что это по полной процедуре – на 4 дня. У нас всегда сегодня делается "на вчера". Под Новый год нужно много чего попринимать, и так много не успели.

Антикоррупционная стратегия всегда была в повестке дня, но мы до нее не доходим. Весь год.

Ощущения важности этого документа у большинства нет.

Все считают, что это какая-то формальность?

Есть большинство, которое считает это формальностью, а часть – это те, которые связаны, например, с коррумпированными судьями или с прокуратурой.