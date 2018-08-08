Женщина изобретательно отреагировала на просьбу "прикрыть" кормление грудью на людях: фото

В мексиканском городе Кабо-Сан-Лукас произошел курьезный случай с женщиной, которая кормила грудью ребенка в общественном месте.

Иницидент произошел в ресторане отеля.

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Мелани Дадли из Техаса кормила своего ребенка грудью, сидя за столом. В это время к ней подошел незнакомый мужчина и сделал замечание – мол, в таких случаях надо "прикрываться".

Женщина отреагировала на такую ​​просьбу изобретательно. Она попросила своего мужа передать ей платок, чтобы "прикрыться". И положила его себе на голову.

Курьезную историю в Facebook рассказала подруга Мелани Кэрол Локвуд, отметив, что ей так надоело, когда травят и стыдят кормящих грудью детей в публичных местах. Кроме того, она отметила, что Мелани не находилась в мусульманской стране, чтобы считать ее поступок пренебрежительным по отношению к традициям.