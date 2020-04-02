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      Жесткий карантин или его ослабление: что лучше для экономики Украины

      - Читати новину українською
      Как карантин повлияет на украинскую экономику / Фото из открытых источников

      После Пасхи Украина будет рассматривать два сценария продления карантина – жесткий и мягкий. Как они повлияют на украинцев, экономику и существует ли альтернатива – сайт 24 канала пообщался с экспертом.

      12 марта в Украине ввели карантин. Впоследствии его продлили до 24 апреля, но понятно, что на этом все не закончится, ведь количество больных растет в геометрической прогрессии.

      Два сценария продления карантина в Украине

      Существуют два сценария развития событий карантина в Украине.

      Обратите внимание Украинцев могут обязать носить маски и ограничить количество людей на улице

      Первый – это так называемый "китайский" сценарий. Он предусматривает кратковременные, но очень жесткие ограничения. В Китае запретили выходить из дома большинству населения. Они могли заказывать еду, а выходить за продуктами только при наличии талончика, который выдавали не чаще одного раза в два дня. В магазине записывали номер паспорта и телефона. Однако это касалось не всей страны, а лишь нескольких городов.


      Карантин в Китае / GettyImages

      Если бы Китай ввел жесткий карантин по всей стране, то он уже лежал бы с мертвой экономикой и с миллионами безработных и бедных. Китай вводил жесткий карантин в нескольких городах и это дало ему возможность преодолеть основную вспышку коронавируса,
      – рассказывает Олег Гетьман из Экономической экспертной платформы.

      Впоследствии карантинные меры ослабили, но контроль увеличили. Каждый китаец мог заполнить формы с паспортными данными и получить QR-код в телефоне. Код нужно сканировать при входе в банк, магазин и даже парк. При этом измеряют температуру и вносят. Таким образом был контроль за людьми, которые потенциально были больными и их не допускали в общественные места.

      Карантин в Китае продолжался 2 месяца и много карантинных мероприятий должны отменить 8 апреля.

      Второй – "мягкий сценарий", но с очень жестким выполнением санитарно-гигиенических требований. Речь идет о масочном режиме и социальном дистанцировании.

      После Пасхи будем решать, какой из двух сценариев запускать. Мы очень хорошо понимаем, что у многих людей нет финансовой подушки. Экономику нужно запускать,
      – сказал глава правительства Денис Шмыгаль.


      Денис Шмыгаль про карантин / 24 канал

      Очевидно, что "китайский" сценарий в Украине будет не таким, как в самом Китае. У нас нет технологической возможности применить контроль за всем населением, как это сделал Китай. Более того, Китай на время карантина в тех городах обеспечил своих граждан и иностранцев внутри зарплатами. Украина этого сделать не сможет из-за значительных финансовых проблем. Однако в Украине могут применить жесткий "украинский" сценарий, в котором будут не просто призывать людей оставаться дома, но и заставлять.

      По второму "мягкому" сценарию не предоставили деталей, каким он может быть. Известно, что при этом сценарии карантинные мероприятия в Украине ослабят таким образом, чтобы люди могли ходить на работу и украинская экономика заработала.

      Отметим, что министр внутренних дел Арсен Аваков прогнозирует продолжение карантина минимум до 12 мая.

      Почему заговорили об ослаблении карантина?

      Среди причин – ослабление экономики и рост безработицы.

      Карантин в Украине продолжается уже более двух недель – с 12 марта 2020 года. За это время количество безработных в нашей стране выросло приблизительно на 500 – 700 тысяч человек. Такие данные обнародовала Торгово-промышленная палата Украины. Около 3,5 миллиона работников отправлены в отпуска за свой счет и могут в ближайшее время потерять работу.

      Важно Самым бедным украинцам во время карантина будут выплачивать помощь, – Зеленский

      Абсолютное большинство почувствовали финансовые проблемы из-за карантина. Вот данные опроса компании Info Sapiens:

      69% украинцев почувствовали негативные последствия карантина;
      60% – почувствовали ухудшение финансового положения;
      40% – планируют пережить карантин без значительных финансовых потерь;
      38% – почувствовали негативные последствия вспышки коронавируса, доход их семей уменьшился;
      16% – вообще потеряли доход;
      14% – потеряли работу.

      О негативном влиянии карантина в Украине на экономику свидетельствуют результаты опроса, проведенного Европейской бизнес ассоциацией. Почти половина компаний уже зафиксировала от 20 до 50% потерь от доходов. Четверть компаний планируют уменьшить работникам размер зарплаты.

      По словам эксперта Олега Гетьмана, один месяц карантина Украине стоит примерно 100 миллиардов гривен. А это максимальная сумма, которую в этом году может выделить МВФ.

      Почему оба сценария карантина одинаково плохи для Украины?

      Украинцам на самом деле неизвестна настоящая статистика заболевания в Украине. Не потому, что ее скрывают, а потому что не делают необходимое количество тестов. Сейчас пройти тестирование может человек, который имеет соответствующие симптомы плюс вернулся из-за границы или контактировал с лицом, у которого подтвердили COVID-19. В некоторых областях начали тестировать водителей и другие категории людей, но этого все равно недостаточно. Поэтому ослабление карантинных мер может привести к распространению болезни в больших масштабах, которые не удастся контролировать.


      Как тестируют за рубежом / GettyImages

      Коронавирусом переболеет четверть населения страны. Впрочем, 80% из них пройдут легкую форму. Но другие – а речь идет почти о 2 миллионах человек – будут вынуждены бороться с COVID-19 за свою жизнь. Такое предположение высказал председатель национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин.

      В Украине меньше 6 тысяч койко-мест, оборудованных для приема пациентов с COVID-19. Украинская медицина не будет справляться. Поэтому просто ослаблять карантинные меры – не вариант.

      С другой стороны жесткий карантин полностью остановит экономику Украины, которая и так уже не справляется.

      Мысль, что мы остановим предприятия, экономику, торговлю и при этом избежим смертей от вируса – абсолютно неправильная, потому что преждевременных смертей людей от массовой безработицы, остановки экономики, банкротства будет не меньше, а по нашему мнению, даже больше, чем прямые последствия вируса,
      – рассказывает эксперт Олег Гетьман.

      Он объясняет, что из-за остановки экономики люди тоже будут умирать. Они не смогут купить лекарства и не смогут получить своевременную медицинскую помощь, если имеют другие заболевания. Будут появляться болезни, связанные со стрессом, бедностью, невозможностью обеспечить правильное питание. Возрастет уровень преступности. Эксперт утверждает, что это доказанная экономическая теория: падение ВВП приводит к увеличению смертности.

      Если другие страны могут позволить себе посидеть дома, напечатать триллион долларов или триллион евро и просто всем раздать, то мы не можем себе этого позволить. Мы не такая страна. Печать гривны приведет к инфляции и гиперинфляции, а те деньги, которые раздадут – обесценятся,
      – рассказывает Гетьман.

      Обратите внимание Первый транш МВФ составит 4 миллиарда долларов, – Гетманцев

      Какой карантин подходит Украине?

      Олег Гетьман, представляющий Экономическую экспертную платформу, говорит о том, что жесткие карантинные меры в некоторых странах Европы – неэффективны. Пока успешно сработали азиатские тигры и несколько европейских стран. Это Тайвань, Гонконг, Южная Корея, Швеция. Они приняли следующие меры:

      • закрыли все мероприятия, которые предусматривают массовые собрания людей (спортивные события, театры, кинотеатры);
      • предприятия работают и дальше, при этом работники носят маски и соблюдают дистанцию;
      • определили группы риска (приезжие, люди, контактировавшие с больными, старики, люди с хроническими болезнями);
      • создали мобильные пункты для массового тестирования;
      • изолировали группы риска, обеспечив жесткий контроль за соблюдением этого режима;
      • оказали поддержку людям в условиях изоляции: доставляют все необходимое на дом.


      Нужно защищаться путем дезинфекции / GettyImages

      Таким образом карантинные мероприятия есть, но они направлены конкретно на группы риска, а в целом экономика продолжает работать.

      Наиболее оптимальный путь на наш взгляд – это карантин, просто узкоориентованный, который не убивает экономику,
      – говорит Олег Гетьман.

      Возможно ли пойти по пути азиатских тигров в Украине?Эксперт Олег Гетьман соглашается, что в украинских реалиях мы не повторим путь азиатских тигров из-за того, что они более организационно подготовлены к такой ситуации. Но у нас, как бедной страны, есть одно преимущество. Это экономические стимулы. Забрав все транспортные льготы для пенсионеров, можно предотвратить их передвижение по городу. Обеспечив бесплатную доставку продуктов на дом и какие-то бонусы, можно заставить людей сидеть дома. Это те вещи, которые не сработали с гражданами богатых стран. Но у нас они могут сработать.

      "Это можно реализовать. Стоимостью этих мер в 10 миллиардов мы избежим потерь, к которым приведет остановка экономики, а это сотни миллиардов".

      Подробнее о модели, которую предложили представители бизнеса и аналитических центров, можно почитать здесь.


      Экономические кризисы в Украине / Инфографика 24 канала

      Автор: Юлия Поскробок
      Теги: Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Деньги Публикации Статьи Бизнес Мировой кризис 2020 Безработица
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