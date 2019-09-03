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      Ольга Черненко

      Жестокая луганская реальность: даже в детских играх звучит тема смерти

      2041
      А прошло только 5 лет...
      А прошло только 5 лет... / Фото из открытых источников

      Это лето для меня было невероятно ярким. Говорю даже не о поездках или впечатлениях от отпуска. Оно было богато знаковыми для меня встречами с теми, кто был частью моей жизни до войны и прочно обосновался за пределами Луганска.

      Иногда даже случайной встречи в несколько минут хватало, чтобы вспоминать, думать и задаваться после вопросом – что было правильно: уехать или остаться в Луганске. И кто из нас больше выиграл или потерял от этих решений.

      Мучительная реальность: Люди пьяные уже с утра: Луганск – город прошлого и без будущего

      Еще в июне в цирке встретила пару знакомых, которые начали свое лето с Луганска – здесь остались их родители, запертые квартиры и друзья. Возможно, все это очень субъективно, но никого из выехавших знакомых ни своим благополучием, ни рассказами я не убедила в том, что здесь можно жить. Со мной формально и на словах соглашались, говорили, что да, здесь дом, но не скрывали, что сюда уже никогда не вернутся.

      Даже не имея своего жилья там, отсюда спешили уехать. И в этой игре в слова, когда я намеренно говорила о том, что сейчас все не так уж плохо, со мной соглашались скорее формально, чтобы не обижать. Самым странным аргументом из услышанных, почему здесь нельзя жить, для меня был довод бывшей соседки о том, что здесь плохие дети – жестокие и озабоченные войной. Даже в детских играх звучит тема смерти. Ни разу до этого мне не говорили, что даже дети здесь не подходящие для жизни…

      Одним из открытий стало то, что я стала глубоко провинциальной. Раньше часто ездила в командировки, вполне уверенно чувствовала себя в поездах и новых городах. Отдельным событием этим летом было приобрети билеты на поезд и настроиться морально на долгое путешествие. Я примерялась к поездке – справлюсь ли, найду ли вокзал, разберусь ли в расписании. А уж какое изумление у меня вызвал биотуалет в поезде! Большой город был для меня чем-то вроде выезда за рубеж. Растерянность, изумление, восторг! И в этом кроме всех минусов были и очень положительные моменты – я радовалась мелочам. Чаю в поезде, чистому постельному, попутчикам. А после еще долго рассказывала знакомым в Луганске о том, каким было мое путешествие, потому что многие выезжали куда-то больше пяти лет назад.

      Новым для меня стало и то, что мои довоенные друзья стали другими. Не плохими или хорошими, а совершенно другими – с другими целями, планами, видением будущего. Те, кого хорошо знала раньше, оказывались вдруг новыми для меня – далекими от материальных удовольствий, с очень размытым видением будущего, с самодельной мебелью в старой съемной квартире и полной уверенностью, что это единственно правильный вариант жизни. Я долго проигрывала нашу встречу после. Могла ли я предположить, что они так изменятся? А могли ли они сами знать это о себе?

      И, знаете, к концу августа поняла, что впервые за пять лет пропустила День Независимости Украины, который помнила всегда. Мне казалось, что это невозможно забыть. Казалось… Дети среднего школьного возраста не понимают, зачем им нужен украинский язык, заучивают чужие для них слова на тот единственный урок к неделю, коверкая произношение. Прошло всего пять лет…

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      Автор: Ольга Черненко
      Теги: Новости политики Новости Украины Публикации Война на Донбассе Дети и несовершеннолетние Новости Луганска
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