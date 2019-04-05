Жестокое убийство журналиста Сергиенко: кто пять лет прикрывает преступников

4 апреля исполняется пять лет со дня смерти журналиста Василия Сергиенко. Корсунского активиста избили и похитили со двора собственного дома, а уже на следующий день его нашли мертвым в лесу со следами пыток. С тех пор уголовное производство рассматривали уже шесть коллегий судей, есть шесть подозреваемых исполнителей, а заказчику до сих пор не предъявили обвинения.

Правоохранители нашли вероятных убийц Сергиенко, некоторые из них признались в содеянном на следственном эксперименте.

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Однако заказчика не нашли, хоть общественность убеждена – знают, кто убил журналиста, по их словам, Сергиенко препятствовал одному из нардепов-регионалов.

Мы мешали ему на районном уровне творить то, что он привык творить и возглавлять все, что можно,

– сказал друг Василия Сергиенко Олег Собченко.

Прошло 5 лет со дня убийства Сергиенко, сейчас на скамье подсудимых шесть подозреваемых. Это дело уже рассматривали шесть коллегий судей в разных судах, но по разным причинам рассмотрение прекращали и передавали дело в другой суд.

Конечно, я не удовлетворена судебным разбирательством, потому что мы не можем уже три года с начала направление первого обвинительного акта по существу рассмотреть первое уголовное производство. По состоянию на сегодня не проведено первое подготовительное заседание,

– отметила прокурор по делу Виктория Дыдыч.

Защита уверяет, что поймали не тех, их подзащитные никого не убивали, а следственный эксперимент – фальсификация.

Общественность держит дело на контроле, поэтому приезжают на каждое заседание суда и устраивают митинги с требованием наказать виновных.

Что известно о Василии Сергиенко?

Журналист и руководитель корсунской самообороны. Был активным участником событий на Майдане. Сразу после Революции Достоинства, Сергиенко вместе с другими активистами пытался провести народную люстрацию местных чиновников и редакторов коммунальных СМИ, которые поддерживали Антимайдан и режим Януковича.



4 апреля 2014 года неизвестные похитили мужчину из дома в городе Корсунь-Шевченковский на Черкащине. На следующий день журналиста нашли замученным насмерть в лесу. Во всеукраинском объединении "Свобода", в который входил Сергиенко, его исчезновение связывали с журналистской деятельностью.