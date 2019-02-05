Жизнь в Луганске: одни убегают от войны, другие делают вид, что ее нет

В школе мне казалось, что впереди долгая жизнь, и нужно порядком подождать, чтобы началась интересная череда взрослых событий. Как и многие я торопила жизнь – скорее бы закончить школу, поступить, снова закончить, чтобы уже наконец-то начало происходить что-то стоящее...

Это сейчас я понимаю, что тогда и была жизнь "в деталях и частностях", и нужно было проживать каждый момент, не торопя ничего, смакуя все, как хорошее вино.

Пережив четыре последних года в Луганске, пришло новое понимание – хорошо, что так много было всего до лета 2014 года. Была учеба, командировки, работа, поездки, хорошие люди, надежные друзья, профессиональный рост... Именно было, а не будет когда-то, потому что ничего похожего на все эти перечисления не было и в помине за последние четыре года. Все, что я могла, как и многие здесь, это вспоминать: свой жизненный опыт, свои прежние возможности, свои поездки и довоенную жизнь.

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Раньше мне казалось, что жить воспоминаниями – удел стариков. А сейчас я как те старушки, кто только и может, что вспоминать былое. Можно было бы инициировать вокруг себя какие-то события сейчас.

Знаю тех, кто ходит на все встречи, провоцирует какие-то события, откликается буквально на все предложения. Будто бы, жизнь не поменялась. Как ответ обстоятельствам и ограничениям. Такие посещают все местные открытые лекции и пьют чай с подругами, наряжаются, нарочито подчеркивая, что жизнь не поменялась ни в чем. А я именно в этом вижу как раз то, что это тоже бегство от реальности.

Мой приятель-врач регулярно присылает мне свои фотографии с каких-то театрализованных представлений, где он играет главную роль. Это забавные фотографии, но в жизни он не так уж мил и забавен, потому что вся его жизнь помимо работы – обход по кругу всех пустующих домов от выехавших детей и родственников, которые убежали подальше от войны. Он тоже уедет, но пока может зарабатывать и здесь – такой компромисс с суровой реальностью. Эти милые костюмированные шоу, как будто войны нет и в помине, как будто не он вез сына в ближайший аэропорт, чтобы спрятать подальше от войны в самом безопасном месте…

Мы все, наверное, беглецы. Прячемся от прошлого, с которым не можем прийти к согласию. Ищем какие-то варианты жизни как ни в чем не бывало. Чай с подружками, кино по вечерам, путешествия с "Орлом и решкой", планы на лето зимой, а летом на зиму... Как раньше. С той лишь разницей, что эти планы вряд ли исполнятся. Такой клан луганских мечтателей, кто живет так, как будто войны нет и в помине. А если она и есть, то можно очень по-женски ее игнорировать, и от этого она будет казаться меньше.

Жить по принципу "подумаю обо всем этом завтра". Может быть, потому что все давно уже поняли, что от них ровным счетом ничего здесь не зависит? А может быть еще и потому, что всегда были пассивны, полагаясь на кого-то, но только не на себя. И жить по принципу "меня это не касается" – так по-лугански. Как-то да рассосется, разрешится, разрулится. Или скорее бы уже решилось хоть как-то, но так, чтобы меня это никак не коснулось.