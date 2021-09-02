Как на это реагируют в "Слуге народа" – в интервью программе "Первые лица" с Еленой Трибушной на 24 канале рассказала заместитель председателя фракции Евгения Кравчук. Кроме того, она анонсировала планы Верховной Рады в новом политическом сезоне и объяснила ситуацию вокруг санкций Совета нацбезопасности и обороны.

Первая часть Нам интересно полноценное членство, – интервью Кравчук о НАТО и встреча Зеленского с Байденом

О Трухине и ДТП

Вопрос, который не могу не задать, о нардепе Александре Трухине, который как раз в эти дни стал героем скандала с ДТП.

Антигероем, я бы сказала.

Александр Корниенко комментировал это так, что он не может с ним связаться, ничего не знает, в полицию не звонили и никакой информации нет. Что вы знаете об этом? Было ли ДТП? Где Трухин? Вышел ли он на связь?

ДТП, очевидно, было. Мы видели видео и там четко зафиксировано. Сегодня (31 августа – 24 канал) я видела уже сообщение от Нацполиции, что дело передали в Государственное бюро расследований. Я тоже слежу за этим делом, потому что должна оперировать какими-то фактами, а не тем, что я увидела и что думаю.

Так вы с Трухиным не говорили лично?

Я его видела 28 (августа – 24 канал), в субботу. Он сказал, что у него все в порядке.

Это после встречи в Офисе Президента?

Да. Он был и сказал, что у него все в порядке. Для меня совершенно непонятно, почему он до сих пор лично не дал хоть какие-то объяснения. Мы не можем его обвинить, что это он был за рулем, это может сделать только соответствующее следствие. Несмотря на то, что есть свидетели, которые говорят, что он был за рулем, а другие свидетели говорят, что не был, то в этой ситуации ГБР должно разобраться, очевидно.

Я не следователь, но думаю, что можно найти записи видеокамер по трассе или на территории Киева, как-то прояснить. Однако ГБР уже расследует этот вопрос. Я считаю, здесь очевидно, что основные ответы должны давать правоохранительные органы. Для меня непонятно, почему Александр не комментирует самостоятельно, потому что он взрослый человек. Ни я, ни Александр Корниенко, ни Давид Арахамия не можем это сделать вместо него.

Интервью с Евгенией Кравчук в программе "Первые лица": смотрите видео 24 канала

Я могу сделать такое предположение. Он молчит и фракция заняла выжидательную позицию. Он, видимо, надеется, что сам узнает, есть ли какие-то записи, доказывающие его вину и тогда будет уже говорить, что был за рулем. Так воспринимает это народ.

Я понимаю, что воспринимается, чем длиннее такое молчание с его стороны... Все-таки Корниенко комментирует этот вопрос и я, честно говоря, тоже ориентируюсь на его комментарии, потому что он председатель партии. Мы также заинтересованы в этих публичных ответах.

Я уверена, что журналисты точно не забудут эту историю и будут спрашивать и ГБР, как идет расследование. Мне кажется, что лучшим выходом после этих следственных действий – опубликовать видео, чтобы не верить кому-то на слово, а чтобы были неопровержимые доказательства невиновности или виновности.

Справка. СМИ сообщили, что 23 августа нардеп от "Слуги народа" Александр Трухин стал причиной ДТП. В аварии пострадали несколько человек, среди которых двое детей в частности.

О санкциях СНБО и пророссийских СМИ

Вы – заместитель председателя Комитета информационной политики. Поговорим об этой вашей теме.

В последнее время команда президента приняла много мероприятий, чтобы нейтрализовать угрозу, которая исходила из тех СМИ, которые называют пророссийскими. Телеканалы Виктора Медведчука закрыли, сейчас наложили санкции на главного редактора издания "Страна.ua" Игоря Гужву и на сайт Анатолия Шария. Как вы относитесь к этому? Считаете, что этого достаточно для нейтрализации той угрозы, которую они несли, транслируя российские тезисы в Украине? Что будет дальше?

Я приветствую то, что СНБО занялась информационной безопасностью. Информационная безопасность так же важна и в контексте войны, и в контексте ситуации внутри Украины и на временно оккупированных территориях. То, что вливают в уши там, вообще можно себе только представить. Там все в кубе, в большой прогрессии. Мы все-таки имеем некий баланс, потому что есть другие каналы, интернет.



Евгения Кравчук / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Очень важно, чтобы мы вышли на законодательные вещи, проголосованные парламентом. Закон о санкциях, я считаю, правильно используют, потому что, что бы ни говорили, были и до этого применены санкции к украинцам. Это было, кажется, в 2016 или 2017 году. Петр Порошенко вводил такие санкции. Очевидно, если за все эти годы закон о санкциях в таком виде никто не обжаловал в Конституционном Суде, не пытался изменить, то он имеет право на жизнь и использование.

Если говорить о контенте, здесь всегда есть манипуляции, это цензура. Но то, что касается российской агрессии, гибридной войны, должно быть временно в законодательстве, как большая ответственность для медиа. И это точно временно, так как во время агрессии.

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О телеканале "НАШ"

Чем закончится история с тем, что Нацсовет собирается через суд лишить лицензии телеканал "НАШ", который подхватил всю ту аудиторию, которая осталась без вещателя после отключения медведчуковских телеканалов?

Суды могут длиться очень долго. Иск на NewsOne 4 года был в суде о лишении лицензии – одного из пула медведчуковских каналов. Поэтому здесь как раз соревнования процесса. В случае телеканала "НАШ", то говорится о контенте. Там было много нарушений со стороны редакции, они никак не прекращали разжигание вражды. Более того, они воссоздали это на следующий день в повторе.

Если прямой эфир можно еще адвокатам оправдать, то повтор – сложно. Однако это судебный процесс.

Адвокаты будут отстаивать, что они не нарушали, а Нацсовет будет отстаивать противоположное. Вот в суде и должно определиться. Возможно, здесь стоит подумать, чтобы это были разумные пределы рассмотрения этих судебных дел.

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Вы не считаете, что телеканал "НАШ" повторяет ту же риторику, которую несли медведчуковские телеканалы, и к нему могут быть применены те же инструменты влияния?

Вспомним, какой была законодательная база для закрытия медведчуковских телеканалов – это были санкции за финансирование терроризма. И это были санкции в отношении Козака, который был владельцем – его записали все 3 канала. Думали, что бессмертные и что их в Украине никто не тронет.

Они жили с Порошенко 5 лет прекрасно, никто их не трогал, а пришел Зеленский и решением СНБО (наложило – 24 канал) санкции на Козака. Более того, есть подозрение в государственной измене, в отношении Медведчука ведется расследование.

Это реальный пример, когда нет заигрываний с политсилой. Здесь все-таки говорится о регуляторах, которые имеют замечания по контенту. Это другая процедура, длиннее, но это состязательность.

О санкциях в отношении "Страны.ua" и Шария

На днях было исследование, где сравнивали, о чем пишут и рассказывают в "Стране.ua" и на сайтах Шария. Они во многих вещах совпадают с тезисами, которые дают российские СМИ. Если целью было избавиться от этого влияния на украинское информпространство, то "Страна.ua" переехала на другой домен, а Шарий продолжает вести свой блог на ютубе. Считаете ли вы, что это было эффективно, или в этом была цель и что делать дальше, если цель была действительно такой?

Здесь нужно разделять платформы общего доступа – ютуб, мессенджеры типа телеграма. Их юрисдикция не украинская.



Анатолий Шарий и Игорь Гужва / Коллаж 24 канала

Так же были применены санкции к Дубинскому – написали YouTube, и канал Дубинского закрыли. С Шарием может быть такая же процедура или нет?

Сначала были санкции США в отношении Дубинского, а юрисдикция YouTube – именно США, поэтому это скорее оттуда санкции подействовали, чем украинская сторона как-то на это повлияла. Насколько я знаю, во время поездки в США будет обсуждаться со стороны вице-премьер-министра по вопросам цифровизации Михаила Федорова сотрудничество, в частности с YouTube и Google, чтобы они имели здесь (в Украине – 24 канал) офис и было непосредственное общение не через посредников, другие офисы, чтобы объяснять, чтобы обращались органы власти.

Внимание! Михаил Федоров уже встретился в США с вице-президентом Google Караном Бхатия. Они обсудили YouTube Music, оптимизацию "Дии", а также YouTube Shorts. О чем договорились – читайте по ссылке.

Если бы был проголосован закон о СМИ, то это мог бы делать Нацсовет. Сейчас, возможно, Минцифры это будет делать или вообще правительство, чтобы на нашей территории блокировали тот или иной контент.

К сожалению, интернет-провайдеры не понимают, как можно заблокировать отдельный телеграм-канал – это невозможно технологически. Можно ограничить доступ только ко всему мессенджеру, но это российские владельцы. Я не технический специалист, но отдельные каналы точно не блокируются.



Кравчук: "Интернет-провайдеры не понимают, как заблокировать отдельный телеграм-канал" / Скриншот с видео

Писать Telegram без смысла, они слабо реагируют на сообщения полиции о продаже наркотиков через телеграм-каналы. Сколько раз об этом говорили, им передают, они что-то блокируют, но 1 заблокировали, а 9 оставили.

А на замену домена может как-то влиять государство?

Замена домена может работать, только если это сайт, а не приложение.

"Страна.ua" переехала на другой домен и что с этим делать? Она в открытом доступе.

Далее работает СБУ отдельными листами. Домен меняется, но все остается в прежнем виде. Я надеюсь, что юридически здесь тоже все взвешенно было, потому что, очевидно, они будут подавать иски и это должно устоять в суде. Это важно.

Справка. 20 августа СНБО ввела санкции в отношении пророссийских пропагандистов Ольги и Анатолия Шария, а также – главного редактора издания "Страна.ua" Игоря Гужвы.

О законе об олигархах

Вы упоминали о законопроектах, которые будут рассматривать осенью. Президент сказал, что прежде всего хочет видеть на рассмотрении закон об олигархах. Что вы решили, когда Рада возьмется и как это будет выглядеть? Я так понимаю, что это будет не тот рамочный законопроект, который приняли, а к нему будет шквал правок. Есть ли согласие в парламенте на его принятие и будут ли дополнительные законопроекты для его реализации?

Сейчас 1200 поправок подано к этому рамочному законопроекту. Его действительно нужно принять одним из первых, если вообще не первым, потому что он является рамочным. Из того, что коллеги из профильного комитета говорят, то около половины из них – это спам касательно комы, буквы – просто затягивание. Остальное они будут рассматривать более контентно на заседаниях комитета, когда все вернутся в более рабочий режим и будут заседания комитетов, поскольку в межсессионный период это не происходит.

Что известно о законе касательно олигархов? 15 апреля Владимир Зеленский 15 апреля Владимир Зеленский инициировал создание нового законопроекта о статусе олигарха в Украине. 2 июня президент внес документ в Верховную Раду. Вопрос о том, вносить ли человека в реестр олигархов, будет решать СНБО.

Мы бы очень хотели видеть на голосовании законопроект об олигархах на второй пленарной неделе сентября – это вторая половина сентября. Надеюсь, что комитет обработает эти правки. Возможно, там нужно отшлифовать юридические термины. Это отработают с Министерством юстиции, потому что насколько я понимаю, то основной текст готовили в Минюсте. Будем надеяться, что во второй половине сентября за него проголосуем.

Вы лично считаете, что этот закон, в случае, если его примут, поможет нам побороть одну из главных проблем страны – влияние олигархов на парламент, экономику, общество, медиа?

Мы никогда не будем знать, если не проголосуем и не внедрим его в действие. Однозначно, дополнительные законопроекты будут нужны. Это касается и антимонопольного законодательства. Один из этих законопроектов уже проголосован в первом чтении, будет экономический комитет его готовить.

Очевидно, что нужны будут и дополнительные законопроекты о финансировании партий, чтобы это все очень четко в антикоррупционной истории прописали.

То есть дополнительные законопроекты будут нужны, но надо сделать этот шаг и назвать вещи своими именами.

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В одном из интервью секретарь СНБО Алексей Данилов выразил такое мнение, что проблема украинского парламента в воздействии на него олигархов. Спикер Верховной Рады давал брифинг и ответил ему на это, мол, пусть придет на трибуну и покажет пальцем, кого он имел в виду, когда такое говорил. Как бы вы оценили влияние олигархов на украинский парламент?

Как высокий. Конечно, сейчас благодаря монобольшинству многие решения принимают и двигаются, а не заговариваются, но попытки сбить постоянно видим.

Например, сбивали экологические законы, которые обязывали определенные финансовые группы вкладывать на протяжении 15 лет большие деньги в модернизацию своих производств, так как выбросы просто огромные – мы это прекрасно понимаем. Сегодня (31 августа – 24 канал) президент в США говорит о зеленой энергетике, мы подписали меморандум и проинвестируют 25 миллиардов долларов, чтобы построить 5 блоков на атомных электростанциях.

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Европа в 2050 году обещает полностью отказаться от любых технологий, которые загрязняют окружающую среду, от угля тоже отказывается, а у нас производства очень загрязняют.

Дмитрий Разумков в этом плане тоже прав, потому что никто никогда не придет и не скажет, что "депутаты – на выход, потому что вы помощники олигархов". Это надо систематически отслеживать – кто и какая группа или фракция.

И что с ними дальше делать?

Это должность, на которую человек избирается народом, и здесь можно обвинить только, если непосредственно получил деньги или давление на него делали за то, чтобы он провалил это решение или наоборот, поддержал то решение, которое для любой из промышленных групп будет выгодно.

Но точно нужен закон о лоббизме, потому что в США разве нет большого бизнеса? Там есть реестры и ты можешь посмотреть, с кем работают, с какими политиками, кто разрабатывает законы. Когда голосуют за эти законы, они это учитывают.



Кравчук убеждена, что закон о лоббизме нужен / Скриншот с видео

Надо ли его принимать? Очевидно, что надо, должно быть сотрудничество с различным бизнесом – и малым, и средним, и понятно, с большим. Но это не может быть в ультимативном порядке, объединено с медийным влиянием.

Главное, чтобы в наших реалиях закон о лоббизме не превратился в индульгенцию делать то, что они и сейчас делают, просто прикрываясь законом о лоббизме.

Здесь надо дискутировать. Насколько я знаю, то комитет по вопросам антикоррупционной деятельности именно этим занимается, создали рабочие группы. Если антикоркомитет не справится с ним, тогда не знаю...

О США и нормандском формате

Вы сказали о Донбассе. Я так понимаю, что, возможно, тема Донбасса тоже будет одной из тем переговоров Зеленского в США. Будут ли обсуждать участие США в переговорах по Донбассу?

Однозначно, участие США в каком-то формате в переговорах нам бы очень помогло. Но надо понимать, что нормандский формат не может быть изменен только по желанию Украины.

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Все равно Россия является частью нормандского формата и это должно быть согласование всех стран. Очень важно в этих переговорах с Россией то, чтобы были дополнительные свидетели, что Россия постоянно врет.

Справка. Визит президента Украины в США начался 30 августа, а завершится 5 сентября. Важнейшей его частью является собственно встреча Владимира Зеленского с Джо Байденом 1 сентября.

Песков заявлял, мол, мы надеемся, что США заставят Украину выполнять минские договоренности. Они хотят показать, что Украина выходит из переговоров или обстреливает что-то. Хотя (они – 24 канал) обстреляли Авдеевку и гражданских. Военные погибли.

Каждый раз считаешь эти потери и понимаешь, что это молодые ребята с семьями, цвет нации. С 2017 года не было таких обстрелов. США и мы имеем одну позицию. США не признают оккупацию, не верят в байки, что эти так называемые "республики" могут что-то решить. Абсолютно четко видят ситуацию и нам такой союзник нужен.

Я так понимаю, что всего на попытках договориться в рамках минского формата можно ставить крест? Закопать документ вместе со всеми договоренностями. Когда президент встречался с Путиным, перед тем прозвучало, что если нам не удастся сдвинуть дело с мертвой точки, то будет доставать план "Б". Я так понимаю, что никакого плана "Б" нет?

Если говорить о минских договоренностях, то мы прекрасно понимаем, что если их выполнить в той последовательности, в которой их подписал предыдущий президент, то это неизбежно спровоцирует большой конфликт внутри Украины. Сегодня, 31 августа, – очередная годовщина, как погибли нацгвардейцы под Верховной Радой. Что тогда рассматривали? Изменения в Конституцию.

Которые касались Донбасса...

Мы прекрасно понимаем, что проголосовать за какой-то специальный статус Донбасса – невозможно и украинский парламент, по крайней мере этот созыв, это не будет делать. У нас четкая позиция, что изменения по децентрализации одинаковы для всех регионов.

Может быть переходная позиция, Резников нарабатывал этот проект. Мы понимаем, что есть конфликтный, постконфликтный периоды. Это сложная история о том, чтобы не попали под какие-то преследования врач, условно, или представитель ЖЭКа. Чтобы понесли наказание все, кто непосредственно принимал участие – прокуроры, судьи.

На ком держался этот временный оккупационный режим...

Это все прописано в этой переходной юстиции. Но изменить то, что россияне хотят – чтобы мы проголосовали в Конституции за какой-то специальный статус – очевидно, что это невозможно. Или провести выборы, а затем получить границу.

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Мне кажется, что когда подписывали минские соглашения, то никто из тогдашней власти не собирался их выполнять. Понятно, что сложное время, Дебальцево, огромные потери. Но как такое можно было провести, чтобы потом рассказывать, что это дипломат всех времен и народов, а пришла "зеленая" власть и не умеет ни с кем разговаривать.

Украинская власть, наши представители в ТКГ, уполномоченные советники в нормандском формате вместе с Германией и Францией предлагают по крайней мере очередность выполнения этих пунктов. Первый пункт, который есть, это полное прекращение огня. Его сейчас разве выполняет Россия? Не выполняет.

А без полного прекращения огня никакие другие пункты дальше просто не могут происходить. Поэтому, когда россияне рассказывают, что Украина не хочет выполнять минские договоренности, то это они не выполняют, так как не прекращают огонь.