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Жуткое ДТП в Харькове: в крови Зайцевой не нашли опиатов

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Елена Зайцева
Елена Зайцева / Фото из открытых источников

Алена Зайцева, которая в октябре 2017 года насмерть сбила шестерых человек в Харькове, не была под действием опиатов. Это показала повторная судебно-токсикологическая экспертиза.

Об этом сообщают в прокуратуре Харьковской области.

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Анализ, который сделали сразу после аварии, показал присутствие в моче Алены Зайцевой опиатов. Однако, когда дело дошло до суда, в обвинительном акте упоминания о них не было. Следователи тогда пояснили, что наркотическое опьянение доказать не смогли.

Напомним, ужасное ДТП в Харькове произошло 2018 года 18 октября. Лексус, за рулем которого была Алена Зайцева, столкнулся с фольксвагеном Геннадия Дронова. В итоге авто девушки вылетело на тротуар и перевернулось. Пятеро людей погибли на месте. Еще один впоследствии умер в больнице. Пятеро получили травмы.

Теги: Новости Украины Новости Харькова Жертвы ДТП в Харькове
Источник: 24 Канал
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