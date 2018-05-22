Жуткое ДТП в Харькове: в крови Зайцевой не нашли опиатов

Алена Зайцева, которая в октябре 2017 года насмерть сбила шестерых человек в Харькове, не была под действием опиатов. Это показала повторная судебно-токсикологическая экспертиза.

Об этом сообщают в прокуратуре Харьковской области.

Читайте также: Резонансное ДТП в Харькове: выяснилось, что Зайцева все-таки ехала на красный

Анализ, который сделали сразу после аварии, показал присутствие в моче Алены Зайцевой опиатов. Однако, когда дело дошло до суда, в обвинительном акте упоминания о них не было. Следователи тогда пояснили, что наркотическое опьянение доказать не смогли.

Напомним, ужасное ДТП в Харькове произошло 2018 года 18 октября. Лексус, за рулем которого была Алена Зайцева, столкнулся с фольксвагеном Геннадия Дронова. В итоге авто девушки вылетело на тротуар и перевернулось. Пятеро людей погибли на месте. Еще один впоследствии умер в больнице. Пятеро получили травмы.