Знаешь, кто у меня там сидит – в Киеве водитель Toyota устроил разборки на дороге: видео

В Киеве водитель автомобиля Toyota на элитных номерах нарушил правила дорожного движения. На замечание отреагировал агрессивно и прямо посреди дороги – с угрозами и ругательствами.

Водитель-нарушитель совершил обгон по встречной полосе, пересекая двойную сплошную линию. Видео с места инцидента появилось на фейсбук-странице "Киев Оперативный"

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На это водитель другого автомобиля посигналил ему. Он и снял нарушение на видеорегистратор.

Очевидно, это возмутило водителя Toyota. Он остановил автомобиль и начал угрожать автомобилисту, намекая, что он перевозит кого-то очень важного.

У тебя проблемы какие-то? Вопрос какие-то есть? Ты знаешь, кто у меня в машине сейчас сидит? Большая будет сейчас разница, бл**ь. Ты сейчас без машины, с**а, останешься,

– заявил он.

После этого вернулся в машину и поехал дальше.



