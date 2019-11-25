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      Знаешь, кто у меня там сидит – в Киеве водитель Toyota устроил разборки на дороге: видео

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      В Киеве дерзкий водитель Toyota устроил разборки посреди дороги / Скриншот из видео

      В Киеве водитель автомобиля Toyota на элитных номерах нарушил правила дорожного движения. На замечание отреагировал агрессивно и прямо посреди дороги – с угрозами и ругательствами.

      Водитель-нарушитель совершил обгон по встречной полосе, пересекая двойную сплошную линию. Видео с места инцидента появилось на фейсбук-странице "Киев Оперативный"

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      На это водитель другого автомобиля посигналил ему. Он и снял нарушение на видеорегистратор.

      Очевидно, это возмутило водителя Toyota. Он остановил автомобиль и начал угрожать автомобилисту, намекая, что он перевозит кого-то очень важного.

      У тебя проблемы какие-то? Вопрос какие-то есть? Ты знаешь, кто у меня в машине сейчас сидит? Большая будет сейчас разница, бл**ь. Ты сейчас без машины, с**а, останешься,
      – заявил он.

      После этого вернулся в машину и поехал дальше.


       
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Киева Новости Украины Аварии и ДТП Новости политики Транспорт
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