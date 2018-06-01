Звук может помочь хакерам вывести из строя жесткий диск: объяснение ученых

Исследователи из Мичиганского и Чжэцзянского университетов обнаружили весьма необычный способ хакерской атаки на жесткий диск компьютера. Специалисты сообщили, что злоумышленники могут уничтожить чужие данные с помощью звука.

Об этом сообщает Digital Trends.

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По данным авторов исследования, звуковые волны определенной частоты при проигрывании через динамики компьютера или ноутбука наносят физический вред жесткому диску и могут привести к потере данных. Файла, который содержит такие звуки, достаточно 12 секунд воспроизведения, чтобы вызвать ошибки в работе HDD. При более длительном воздействии можно и вовсе лишить его возможности записывать информацию. Злоумышленники могут использовать такой метод при атаке на компьютеры, медицинское оборудование и системы наблюдения, которые работают с магнитными накопителями.

Чтобы усилия хакеров увенчались успехом, необходимо, чтобы акустические колебания были достаточно сильными, а саму атаку было бы трудно обнаружить или остановить. Согласно выводам авторов исследования, магнитная головка жесткого диска может разрушиться, если на него влияют звуковые вибрации. Следствием этого могут стать перебои в работе программ и операционной системы.

К счастью, большинство современных ноутбуков и десктопов работают с твердотельными накопителями, а потому неуязвимы к воздействиям подобного типа. Но в группу риска все еще попадают больницы и центры обработки данных, которые по-прежнему используют в работе магнитные диски. Для предотвращения возможной атаки ученые рекомендуют использовать датчики, способные уловить опасные звуковые волны.

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