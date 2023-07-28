Війська Руанди вторглися в Демократичну Республіку Конго: атаку відбили

Армія Демократичної Республіки Конго заявила, що військо Руанди перетнуло кордон держави. Між силами двох країни відбулася сутичка, в ході якої руандійські сили відступили.

Ситуація може привести до ескалації між центральноафриканськими країнами. Однак відносини між країнами залишаються напруженими уже довгий час.

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Конфлікт між Руандою та Конго

Військові Республіки Конго повідомили, що вранці 27 липня руандійські сили атакували прикордонників держави. Конго вдалося відбити атаку, після чого військові Руанди покинули країну.

Влада Руанди відкинула свою причетність до нападу. Вона також вважає, що подібні заяви можуть бути приводом до запланованого початку нападу на територію Руанди.

Звинувачення безпідставні та є частиною давньої моделі дезінформації та пропаганди керівництвом Демократичної Республіки Конго,

– заявили руандійці.

Дві країни конфліктують з минулого року через відродження групи повстанців M23, яка діяла на сході Конго. Республіка звинувачує Руанду у підтримці формування, проте остання це заперечує. Влада Руанди ж звинувачує Конго в бойових діях на боці інших повстанців – Сил звільнення Руанди.

ООН має свідчення, що доводять як причетність Руанди до М23, так і зв'язок Конго з Силами звільнення Руанди.

Де розташована Республіка Конго та Руанда: дивіться на карті

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