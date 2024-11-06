Сенатор-республіканець закликав завершити війну в Україні, оскільки вона "зайшла в глухий кут"

Сенатор від Республіканської партії Марко Рубіо закликав завершити війну в Україні. За його словами, вона "зайшла в глухий кут".

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Марко Рубіо етері Today. Він також відреагував на заяву трампа про те, що йому вдасться завершити війну в Україні всього за 24 години.

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Як сенатор прокоментував план закінчення війни Трампа

Байден зараз дає Україні стільки, щоб країна не впала і не більше, а ми хочемо закінчити цю війну,

– сказав Рубіо, який може стати головою Держдепу.

Він також зазначив, що Трамп, як бізнесмен, не буде розповідати в який спосіб він планує домовлятися, або розв'язувати питання війни в Україні.

"Я думаю, що українці були неймовірно хоробрими й сильними, коли протистояли Росії. Але, врешті-решт, те, що ми тут фінансуємо, – це патова війна, і вона має бути доведена до кінця. Я думаю, що тут має бути здоровий глузд", – наголосив сенатор.

Рубіо відреагував на заяву Трампа про те, що він може завершити війну в Україні за 24 години, зауваживши, що Трамп справді має намір покласти їй край.

"Не потрібно бути фанатом Володимира Путіна, щоб бажати закінчення війни", – зазначив він.