Рубіжного майже немає: відео із дрону, який пролетів над зруйнованим містом

Росіяни продовжують постійно обстрілювати Луганщину. Одне з міст, якого спіткала доля Маріуполя, – Рубіжне.

Так, кореспондент ВВС Квентін Соммервіль 30 травня опублікував відео із дрону, який пролетів над Рубіжним. Місто вщент зруйнували російські окупанти.

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Окупанти хаотично обстрілювали місто

Журналіст у своєму твітері підкреслив, що артилерійські обстріли з боку російських загарбників – невибіркові.

За словами Соммервіля, місцеві жителі намагалися сховатися у підвалах своїх будинків, проте "багато хто з них став жертвами артилерійських обстрілів окупантів".

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай написав, що хаотичні обстріли населеного пункту не залишили шансу вціліти жодному району міста.

Рубіжне – місто, якого майже немає. Орки зруйнували вщент один з промислових центрів Луганщини,

– сказав Гайдай.

Додамо, що до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, у Рубіжному проживали понад 60 тисяч мешканців. Очільник ОВА повідомив, що після перемоги, місто доведеться будувати заново.

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На Луганщині точаться активні бої

Російський диктатор Володимир Путін поставив завдання перед російськими військовими вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей до 1 червня та 1 липня відповідно.

Зараз російські загарбники ведуть активні бої біля Лисичанська і Сєвєродонецька та пробує наступати.

Лише за минулу добу в обласному центрі 12 загиблих, по Луганщині – понад 60 зруйнованих будинків.

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що на Донецькому напрямку російські окупанти продовжують застосовувати артилерію та міномети й проводять активні штурмові дії у напрямку населених пунктів Сєвєродонецьк та Бахмут. Бої на цьому відтинку фронту тривають досі.

Під вечір 31 травня стало відомо, що росіяни здійснили авіаудар по Сєвєродонецьку. Ворог влучив у цистерну з азотною кислотою на місцевому хімзаводі.

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