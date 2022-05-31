Рубіжного майже немає: відео із дрону, який пролетів над зруйнованим містом
Джерело:твітер Квентіна Соммервіля
Росіяни продовжують постійно обстрілювати Луганщину. Одне з міст, якого спіткала доля Маріуполя, – Рубіжне.
Так, кореспондент ВВС Квентін Соммервіль 30 травня опублікував відео із дрону, який пролетів над Рубіжним. Місто вщент зруйнували російські окупанти.
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Окупанти хаотично обстрілювали місто
Журналіст у своєму твітері підкреслив, що артилерійські обстріли з боку російських загарбників – невибіркові.
За словами Соммервіля, місцеві жителі намагалися сховатися у підвалах своїх будинків, проте "багато хто з них став жертвами артилерійських обстрілів окупантів".
Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай написав, що хаотичні обстріли населеного пункту не залишили шансу вціліти жодному району міста.
Рубіжне – місто, якого майже немає. Орки зруйнували вщент один з промислових центрів Луганщини,
– сказав Гайдай.
Додамо, що до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, у Рубіжному проживали понад 60 тисяч мешканців. Очільник ОВА повідомив, що після перемоги, місто доведеться будувати заново.
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На Луганщині точаться активні бої
- Російський диктатор Володимир Путін поставив завдання перед російськими військовими вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей до 1 червня та 1 липня відповідно.
- Зараз російські загарбники ведуть активні бої біля Лисичанська і Сєвєродонецька та пробує наступати.
- Лише за минулу добу в обласному центрі 12 загиблих, по Луганщині – понад 60 зруйнованих будинків.
- У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що на Донецькому напрямку російські окупанти продовжують застосовувати артилерію та міномети й проводять активні штурмові дії у напрямку населених пунктів Сєвєродонецьк та Бахмут. Бої на цьому відтинку фронту тривають досі.
- Під вечір 31 травня стало відомо, що росіяни здійснили авіаудар по Сєвєродонецьку. Ворог влучив у цистерну з азотною кислотою на місцевому хімзаводі.
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