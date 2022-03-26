Рублі в Росії скоро прийматимуть на вагу, а не за номіналом, – Зеленський
Росіяни намагаються підкупити українців та роздають на окупованих територіях рублі. Проте Зеленський каже, що в Росії скоро прийматимуть рублі на вагу, а не за номіналом.
Про це президент України заявив під час вечірнього брифінгу, передає 24 канал.
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Володимир Зеленський розповів, що українцями на окупованих територіях росіяни роздають рублі. Проте, за його словами, це не допоможе загарбникам.
Не допоможе і підкуп маргіналів, яких окупанти шукають по всіх смітниках, щоб зобразити нібито проросійську владу. Відповідь російським військам буде тільки одна – ненависть і презиство, і неминуче прийдуть наші Збройні Сили України,
– заявив президент.
Зеленський також наголосив, що окупанти також відключають на окупованих територіях українське телебачення та транслюють там російську пропаганду.
До слова, на Херсонщині в окупованому Генічеську російські військові видають місцевим мешканцям рублі. Обласна прокуратура за цим фактом проводить досудове розслідування.
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