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      Руда до 2022 року впаде в ціні до $60 за тонну, а ціна сталі залишиться на тому ж рівні, – Citi

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      Видобуток залізної руди
      Видобуток залізної руди / finnews.today

      ЗРС із вмістом заліза 65% подешевшає до $65/т, що значно нижче за рівень 2018 року.

      У 2020-му і протягом наступних років ціни на залізну руду знижуватимуться, повідомляє сайт GMK Center.

      Такий прогноз озвучила Трейсі Ляо, аналітик Citi, на конференції із залізної біржі Лондонської біржі металів у Лондоні, повідомляє S&P Global Platts.

      Падіння руди

      Як очікує Citi, ціни на дрібноту із вмістом заліза 62%, що поставляється до Китаю, можуть впасти на $14/т – до $80/т. А в 2021-2022 роках – до $60/т. Це не надто далеко від середньої ціни 2018 року в $69/т.

      У залізної руди був складний рік. Після збоїв виробництва через аварію в Бразилії та австралійських циклонів, які призвели до падіння морських поставок, індустрія повертається на круги своя, 
      – резюмувала Ляо.

      З 90 млн т на рік, які втратила найбільша бразильська залізорудна компанія Vale, вона відновила 30-40 млн т на рік.

      ЗРС із вмістом заліза 65%, за прогнозом Citi, у 2020 році впаде в ціні на $15 – до $91 т. У 2021-му ціна впаде до $67/т, у 2022-му до $65/т. Це істотно нижче від $90/т, які були в стабільному 2018 році.

      Сталь і автомобілебудівники

      Ціни на сталь залишаться на поточному помірному рівні, прогнозує Citi. Це зумовлено сповільненням зростання металургії в країнах з розвиненою економікою.

      Сильне зростання показав лише Китай, на частку якого припадає 50% світового споживання сталі. Особливо бурхливо споживав сталь будівельний сектор.

      За словами Ляо, запаси сталі в Китаї загалом залишаються низькими, хоча маржа перебуває під тиском через зростання поставок.

      На думку аналітика, за межами Китаю фундаментальні показники ринку сталі слабкі, а попит залишається незмінним, про що свідчить значне зниження сукупної маржі ArcelorMittal.

      Автомобільний сектор, зазвичай другий за споживанням сталі після будівництва, в глобальному масштабі у 2019 році розвивався слабо. Продажі автомобілів впали в Китаї та Індії.

      "Автомобілебудування в найближчі два-три роки створить металургії багато проблем", - робить висновок Ляо.

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      Теги: Металургія
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