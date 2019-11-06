Руда до 2022 року впаде в ціні до $60 за тонну, а ціна сталі залишиться на тому ж рівні, – Citi

ЗРС із вмістом заліза 65% подешевшає до $65/т, що значно нижче за рівень 2018 року.

У 2020-му і протягом наступних років ціни на залізну руду знижуватимуться, повідомляє сайт GMK Center.

Такий прогноз озвучила Трейсі Ляо, аналітик Citi, на конференції із залізної біржі Лондонської біржі металів у Лондоні, повідомляє S&P Global Platts.

Падіння руди

Як очікує Citi, ціни на дрібноту із вмістом заліза 62%, що поставляється до Китаю, можуть впасти на $14/т – до $80/т. А в 2021-2022 роках – до $60/т. Це не надто далеко від середньої ціни 2018 року в $69/т.

У залізної руди був складний рік. Після збоїв виробництва через аварію в Бразилії та австралійських циклонів, які призвели до падіння морських поставок, індустрія повертається на круги своя,

– резюмувала Ляо.

З 90 млн т на рік, які втратила найбільша бразильська залізорудна компанія Vale, вона відновила 30-40 млн т на рік.

ЗРС із вмістом заліза 65%, за прогнозом Citi, у 2020 році впаде в ціні на $15 – до $91 т. У 2021-му ціна впаде до $67/т, у 2022-му до $65/т. Це істотно нижче від $90/т, які були в стабільному 2018 році.

Сталь і автомобілебудівники

Ціни на сталь залишаться на поточному помірному рівні, прогнозує Citi. Це зумовлено сповільненням зростання металургії в країнах з розвиненою економікою.

Сильне зростання показав лише Китай, на частку якого припадає 50% світового споживання сталі. Особливо бурхливо споживав сталь будівельний сектор.

За словами Ляо, запаси сталі в Китаї загалом залишаються низькими, хоча маржа перебуває під тиском через зростання поставок.

На думку аналітика, за межами Китаю фундаментальні показники ринку сталі слабкі, а попит залишається незмінним, про що свідчить значне зниження сукупної маржі ArcelorMittal.

Автомобільний сектор, зазвичай другий за споживанням сталі після будівництва, в глобальному масштабі у 2019 році розвивався слабо. Продажі автомобілів впали в Китаї та Індії.