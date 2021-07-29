Емоції та неповага до виборців, – Рудик прокоментувала заяву Стефанишиної на туалетному папері

Одразу 7 нардепів 29 липня виявили бажання покинути партію "Голос". Нардепка Ольга Стефанишина приголомшила тим, що написала заяву про вихід з політичної партії на туалетному папері.

Очільниця "Голосу" Кіра Рудик назвала це неповагою до виборців. Про це вона заявила під час брифінгу за результатами з'їзду політичної партії "Голос", відповідаючи на питання журналістів.

Важливо З "Голосу" виходять 7 нардепів: від участі в з'їзді відмовились десятеро

Реакція Рудик на туалетний папір Стефанишиної

Глава партії "Голос" спробувала пояснити таку поведінку емоціями, які взяли верх.

Це неповага до виборців. Я розумію, що питання дуже емоційне і списую такі заяви й дії на емоції, і, звичайно, на відсутність якоїсь банальної поваги,

– сказала Рудик.

Як Стефанишина пояснює свої дії

Сама нардепка у фейсбуці написала, що більшість визначних угод укладаються на серветках, а така – хіба на туалетному папері. Після цього вона попросила виключити її з партії.

Своє рішення Стефанишина обґрунтувала тим, що глава партії Кіра Рудик, на її думку, створила умови, при яких 75% членів "Голосу" не зможуть бути присутніми на з'їзді партії.

З'їзд формувався не за кількістю депутатів, а за їхньою лояльністю до керівництва,

– заявила політикиня.



Стефанишина написала заяву на вихід з "Голосу" на туалетному папері / Фото з фейсбуку нардепки

Масовий вихід нардепів з партії "Голос"

Зранку 29 липня низка народних депутатів оголосила про вихід з політичної партії "Голос". З такою заявою виступили 7 народних обранців. Загалом десятеро відмовились брати участь у з'їзді політсили.

Загалом з партії захотіли вийти:

Юлія Клименко;

Ярослав Юрчишин,

Соломія Бобровська,

Ольга Стефанишина,

Олександра Устінова,

Роман Лозинський,

Володимир Цабаль.

Депутати, які заявили про вихід з партії, головною причиною назвали саме політику голови Кіри Рудик. У пресслужбі політсили сказали, що з повагою ставляться до рішення колег. Проте у партії сподіваються, що вони продовжать працювати за програмою, з якою йшли на вибори.