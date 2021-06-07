Рудик і Железняк витискають людей, – Устінова про вихід Притули з "Голосу"

Сергій Притула заявив, що покидає "Голос", адже не погоджується з політикою керівництва партії. Членкиня політсили Олександра Устінова підтримує колегу.

Вона заявила, що голова фракції Ярослав Железняк та голова партії Кіра Рудик "захопили" політсилу. Вони нібито виштовхують з команди людей, які їм незручні.

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"На жаль, ми маємо констатувати, що в нас влада партії була захоплена одноосібно: спочатку Кірою Рудик, а потім Ярославом Железняком. Вони фактично витискають з партії будь-яких людей, які не згодні з їхньою позицією", – заявила Устінова.

За її словами, саме Сергій Притула дуже чітко озвучив, які саме позиції його не влаштовують. Зокрема, на думку нардепки, це "зашкварні одіозні голосування за "дерибан" землі в Києві". З ним не погоджується більшість партійців.

Я розумію його позицію (Притули – 24 канал). Це сумно, адже він був одним з перших облич партії, які заявили про новий формат політсили,

– зауважила Устінова.

"На жаль, я розумію, що через особисті амбіції керівництва фракції та партії зраджуються цінності, з якими "Голос" йшов на вибори", – додала вона.

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Сам Ярослав Железняк вважає , що саме Притула пішов з партії через власні амбіції. Також припустив, що шоумен, ймовірно, створить нову політсилу.

Устінова пояснила, що за статутом партії скликати з'їзд та провести перевибори керівництва може лише сам керівник – Кіра Рудик.

Звичайно, вона не буде цього робити, адже вона захопила владу,

– заявила нардепка.

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