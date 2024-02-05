Нова тактика Кремля: чому російські силовики не чіпають дружин мобілізованих

У Москві 3 лютого дружини мобілізованих росіян провели чергову акцію за повернення своїх чоловіків додому. Втрутились силовики, але вони затримали не жінок, а журналістів.

Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко прокоментував 24 Каналу нову тактику Кремля в поводженні з протестувальниками. За його словами, путінський режим боїться не самих жінок, а їхніх чоловіків, які зі зброєю в руках перебувають в окопах на лінії фронту.

До теми Може перерости в щось дуже масштабне, – російський правозахисник про акції дружин мобілізованих

"Влаштовувати картинку, як угодований у тилу росгвардієць б'є дружину мобілізованого, коли чоловік перебуває на фронті, навряд чи може посприяти якимось позитивним процесам. Тому намагаються із цими дружинами поводитись не те щоб ввічливіше, але в усякому разі не так, як зазвичай з будь-якими іншими громадянами", – пояснив Яковенко.

Так, дружини мобілізованих наразі уникли "класичної форми спілкування": ніхто не бив дубинками, не ламав руки, не тягнув в автозак. А те, що силовики затримали журналістів, не має дивувати, тому що це для них "законна ціль".

Дружини мобілізованих ще не становлять загрози

Попри певну активізацію дружин мобілізованих, які вже не обмежуються вимогами "вєрнітє наших мужей", а закликають завершити війну й іноді говорять щось проти Владіміра Путіна, їхній рух доволі скромний.

Їх дуже небагато відносно того, що могло бути. Як мінімум пів мільйона перебуває в складі окупаційної армії, то дружин мобілізованих має бути приблизно кількасот тисяч. А їх на кілька нулів менше,

– констатував Яковенко.

Саме тому російська влада не надто переймається цим рухом. Що буде далі – покаже час.

Протести дружин мобілізованих у Росії: основне