Аварія на залізниці в Карпатах: коли відновлять рух потягів, які зміни у маршруті поїздів

Напередодні Укрзалізниця зупинила рух потягів на ділянці Ясіня – Вороненко через провал ґрунту та просідання колії. Наразі триває робота над відновленням інфраструктури.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрзалізницю.

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Скільки триватиме відновлення пошкодженої колії

В компанії повідомили, що відновлення ділянки Ясіня – Вороненко почалося відразу. Роботи на пошкодженій колії проводилися всю ніч і триватимуть безупинно до повного відновлення інфраструктури.

Ділянка є складною для укріплення ґрунту, тож тривалість робіт може збільшитися до 3 діб. Вся техніка та відповідні команди вже на місці,

– йдеться у повідомленні.

Триває робота над відновленням пошкодженої ділянки / Фото Укрзалізниці

Пасажирів поїзда №96 Рахів — Київ везуть резервними вагонами після автобусного трансферу з Ясіні. У компанії зазначають, що такі ж трансфери сьогодні, 23 травня, впродовж доби будуть доставляти пасажирів решти поїздів рахівського напрямку до Ясіні, Квасів і Рахова.

Також у компанії перепросили за незручності та додали, жоден рейс гірського напрямку не скасовано.

Які відбулися зміни у маршрутах поїздів

Через провал ґрунту та тимчасове перекриття руху на перегоні Ясіня – Вороненко 23 травня змінено розклад і маршрути низки поїздів.

Які маршрути було змінено:

№233 Київ – Рахів курсуватиме лише до станції Яремче (прибуття о 5:21); №144 Рахів – Чернігів о 12:24 вирушатиме зі станції Яремче;

№55 Київ – Рахів курсуватиме лише до станції Микуличин (прибуття о 6:48); зворотний рейс до Києва вирушатиме також зі Микуличина о 18:48;

№95 Київ – Рахів курсуватиме лише до станції Вороненко (прибуття о 8:45); зворотний рейс до Києва – також зі станції Вороненко о 21:08;

№107 Київ – Рахів курсуватиме лише до станції Вороненко (прибуття о 9:46); зворотний рейс до Києва вирушатиме також зі станції Вороненко о 13:50;

№5 Запоріжжя – Ясіня курсуватиме лише до станції Ворохта (прибуття о 10:04); зворотний рейс до Запоріжжя відправлятиметься також з Ворохти о 13:03;

№25 Одеса – Ясіня курсуватиме лише до станції Ворохта (прибуття об 11:35); зворотний рейс – з Ворохти о 15:35;

№357 Київ – Ясіня курсуватиме лише до станції Микуличин (прибуття об 11:58); зворотний рейс до Києва вирушатиме з Микуличина о 15:27;

№1 Харків – Ворохта курсуватиме лише до станції Яремче (прибуття о 12:55); зворотний рейс до Харкова зі станції Яремче – о 17:12;

№143 Суми – Рахів курсуватиме лише до станції Ворохта (прибуття о 16:28). Рейс поїзда №234 Рахів – Київ відправлятиметься в цей день з Ворохти о 22:36.

Також приміський поїзд №6441/6442 сполученням Коломия – Ділове буде обмежений до Делятина.

Зверніть увагу! Для пасажирів всіх поїздів далекого сполучення Укрзалізниця організує автобусні трансфери в обох напрямках з кінцевих станцій тимчасово скорочених маршрутів.

Нагадаємо, що у ніч на 23 травня росіяни атакували "Шахедами" залізницю в Чернівецькій області. На щастя, минулося без жертв та постраждалих.