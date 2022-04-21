Руху на Миколаїв немає, – Кім закликав населення не панікувати

В Миколаєві щодня неспокійно, зараз тривають активні бойові дії на лінії зіткнення та ворог обстрілює із систем залпового вогню місто. Попри це, місто намагається повертатись до мирного життя.

Про це у ефірі 24 каналу розповів Віталій Кім, голова Миколаївської ОВА. Він також додав, що Миколаїв залишається транзитним містом, яке приймає багато переселенців.

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"Сьогодні вночі окупанти обстріляли центр міста, як наслідок, троє поранених, один із них помер на операційному столі. Вчора обстріляли Баштанку – поцілили у лікарню крилатою ракетою", – запевняє очільник Миколаївської ОВА.

Інформація, мовляв треба покинути Миколаїв за 30 годин – фейк. Руху на місто немає, а навіть якби був, то для такого наступу, їм би було потрібно не менше тижня,

– переконаний Віталій Кім.

За словами Кіма, у Миколаєві працюють аптеки, магазини, кав'ярні – місто намагається жити мирним життям, от тільки орки заважають, не хочуть аби нам було добре.

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